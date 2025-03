Santos x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O Vasco e o Santos se enfrentam neste domingo, 30, às 18h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela 1ª rodada do Brasileirão e terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Após garantir a permanência na elite em 2024, o Vasco inicia a competição com expectativa de brigar por posições mais altas na tabela. Já o Santos retorna à Série A buscando recuperação e o reencontro com sua tradição no futebol brasileiro, após um ano marcado pelo inédito rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Santos hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Vasco e Santos terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Como assistir online o jogo Vasco x Santos hoje?

Você pode assistir à partida online pela CazéTV, no YouTube, e também pelo Globoplay, com sinal do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo do Vasco hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 18h30, entre Vasco e Santos será exibido ao vivo na Record, CazéTV (YouTube) e Premiere.

Como assistir online o jogo do Santos hoje?

Você pode acompanhar Vasco x Santos ao vivo pelo YouTube da CazéTV ou pelo Globoplay, com sinal do Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.