Palmeiras pode receber R$ 118 milhões no Mundial de Clubes de 2025; entenda

O Palmeiras tem a chance de receber até R$ 118 milhões no Mundial de Clubes de 2025, valor que não foi incluído no orçamento do clube para o ano.

O clube já tem garantido US$ 15,2 milhões (aproximadamente R$ 87,8 milhões) apenas pela participação no torneio. Além disso, cada vitória na fase de grupos renderá US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), e um empate valerá US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões).

Caso o Palmeiras vença todas as três partidas da fase de grupos, poderá alcançar a premiação máxima de US$ 21 milhões (R$ 118 milhões).

As premiações por desempenho nas fases seguintes são ainda mais significativas:

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 41,9 milhões)

US$ 7,5 milhões (R$ 41,9 milhões) Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 73,3 milhões)

US$ 13,125 milhões (R$ 73,3 milhões) Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 117,2 milhões)

US$ 21 milhões (R$ 117,2 milhões) Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 167,5 milhões)

US$ 30 milhões (R$ 167,5 milhões) Campeão: US$ 40 milhões (R$ 223,3 milhões)

A premiação máxima para os clubes sul-americanos pode chegar a quase R$ 600 milhões, considerando vitórias na fase de grupos, classificações no mata-mata e o título. A FIFA projeta que o campeão poderá faturar até US$ 125 milhões (aproximadamente R$ 713 milhões).

Impacto Financeiro

O não inclusão dessas premiações no orçamento de 2025 significa que qualquer valor arrecadado no Mundial de Clubes representará "dinheiro novo", aumentando as possibilidades de ajustes financeiros saudáveis para o clube. Esse montante pode representar aproximadamente 10% da arrecadação anual do Palmeiras.

O Palmeiras iniciou 2025 com um superávit contábil de R$ 159,5 milhões, impulsionado pela venda do zagueiro Vitor Reis para o Manchester City por 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões). A projeção do clube para 2025 é arrecadar mais de R$ 1 bilhão, com um superávit de R$ 12 milhões.

Participação no Mundial

O Palmeiras já está nos Estados Unidos para disputar o Mundial de Clubes. O clube estreia no próoximo domingo, 15, contra o Porto-POR. Inter Miami-EUA e Al Ahly-EGI completam o Grupo A e se enfrentarão no sábado (14), na abertura do torneio.