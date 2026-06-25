Esporte

Fase de grupos copa 2026

Holanda x Tunísia: veja horário, onde assistir e escalações do jogo da Copa do Mundo hoje

Partida da terceira e última rodada do Grupo F acontece nesta quinta-feira, 25; Holanda busca liderança da chave, enquanto Tunísia já está eliminada

Virgil van Dijk, da Holanda: equipe pode enfrentar o Brasil ou o Marrocos no mata-mata da Copa do Mundo 2026 (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Virgil van Dijk, da Holanda: equipe pode enfrentar o Brasil ou o Marrocos no mata-mata da Copa do Mundo 2026 (Lars Baron/Getty Images/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de junho de 2026 às 19h24.

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As seleções da Holanda e da Tunísia se enfrentam nesta quinta-feira, 25, às 20h (de Brasília), no Kansas City Stadium, nos Estados Unidos. A partida é válida pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026.

A Holanda chega à última rodada com a classificação encaminhada. A seleção europeia empatou por 2 a 2 com o Japão na estreia e goleou a Suécia por 5 a 1 na segunda rodada, resultado que a levou à liderança da chave.

Com os mesmos quatro pontos do Japão, a Holanda precisa vencer e pode depender do saldo de gols para confirmar a primeira colocação do grupo. O outro jogo da chave, entre Japão e Suécia, acontece no mesmo horário.

A posição final no Grupo F pode definir o caminho da seleção europeia no mata-mata. Quem terminar em primeiro lugar enfrentará o Marrocos, segundo colocado do Grupo C. Já o vice-líder terá pela frente o Brasil, que encerrou a primeira fase na liderança de sua chave.

A Tunísia, por outro lado, já entra em campo eliminada. A seleção africana sofreu duas goleadas nas primeiras rodadas: perdeu por 5 a 1 para a Suécia na estreia e por 4 a 0 para o Japão na sequência.

Após a derrota na primeira rodada, o técnico Sabri Lamouchi foi demitido. A equipe passou a ser comandada pelo francês Hervé Renard.

Que horas é o jogo Holanda x Tunísia hoje?

O confronto entre Holanda e Tunísia começa às 20h (horário de Brasília), nesta quinta-feira, 25.

Onde assistir ao jogo Holanda x Tunísia hoje?

A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV.

Escalações oficiais

Tunísia

Dahmen; Valery, Talbi, Ben Hmida e Abdi; Skhiri, Khedira, Hannibal e Ben Slimane; Gharbi e Mastouri.

Holanda

Verbruggen; Van Dijk, Aké, Van Hecke e Dumfries; Gravenberch, De Jong e Reijnders; Malen, Brobbey e Gakpo.

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