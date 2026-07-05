Torcedores do Brasil adaptam 'Dança do Créu' para provocar noruegueses na Copa

Os torcedores brasileiros encontraram uma forma inusitada de provocar a Noruega antes do confronto entre as seleções pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 5, às 17h (no horário de Brasília).

Inspirados na tradicional comemoração dos noruegueses, que simulam uma remada em referência aos vikings, eles adaptaram o gesto ao ritmo da "Dança do Créu", um dos funks mais populares dos anos 2000.

A comemoração da torcida da Noruega se tornou uma das imagens mais marcantes desta edição da Copa. O movimento de remar, inspirado nos antigos navegadores vikings, foi repetido em estádios, pontos turísticos como a Times Square, em Nova York, e até por jogadores de outras seleções.

Conhecidos por incorporar referências da cultura pop internacional, os brasileiros decidiram criar uma versão própria da brincadeira.

Em vez de apenas reproduzir o gesto dos adversários, passaram a sincronizar cada remada com o refrão de "Créu", música lançada por MC Créu que marcou o funk carioca.

A canção ficou conhecida pela coreografia baseada em diferentes velocidades de movimentos, que lembra o ritmo da remada feita pelos torcedores noruegueses. A cada movimento da torcida rival, os brasileiros respondem gritando "Créu".

"É uma brincadeira. Temos a música do Créu, que é um funk antigo, e, como eles fazem o remo, nós fazemos o Créu. É para criar uma rivalidade de bom humor", afirmou à EFE Alexandre Castello Branco, um dos coordenadores do Movimento Verde-Amarelo, grupo que acompanha a seleção brasileira.

Para a torcedora Susie Barros, de 49 anos, a iniciativa rapidamente ganhou adesão entre os brasileiros.

"É uma loucura. É tudo brincadeira, obviamente. Mas ficou popular e está fazendo muito sucesso", disse.

Antes da partida, dezenas de torcedores brasileiros se reuniram em um shopping próximo ao MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde promoveram uma festa com samba, fantasias e até rainhas de carnaval. O encontro serviu como aquecimento para o duelo contra a Noruega e para reforçar o apoio à seleção brasileira na busca pelo hexacampeonato mundial.