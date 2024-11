The Messi Experience World Tour” chega a São Paulo em 2025

(São Paulo, 18 de novembro) – “The Messi Experience - A Dream Come True” é uma jornada interativa e imersiva produzida pela Primo Entertainment, Moment Factory e a produtora local no Brasil, Dançar Marketing.

Composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira de Leo Messi, a exposição combina tecnologia de ponta como projeções em 360 graus e realidade aumentada para oferecer uma experiência única no mundo do futebol.

Leo Messi é muito mais que um atleta fenomenal; é um símbolo de perseverança, orgulho e paixão. “The Messi Experience” presta uma homenagem à sua terra natal, que o viu crescer e sonhar e, com a cabeça erguida, celebrar a bandeira de seu país. É percorrer a vida daquele menino de Rosário que sonhava em jogar a Copa do Mundo e venceu! Uma experiência única e extraordinária que convida o visitante a fazer parte da sua história.

Sobre o lançamento da “The Messi Experience World Tour”, Leo Messi comentou: “Estou muito feliz por fazer parte desse projeto que permite que os fãs se aproximem de mim tanto dentro como fora de campo. Ao longo da minha carreira, sempre procurei inspirar e me conectar com as pessoas através da minha paixão pelo futebol. Esta experiência dará a oportunidade única de reviver os momentos mais inesquecíveis e sentir as emoções que marcaram a minha trajetória."

Com uma duração aproximada de 75 minutos, os visitantes poderão treinar como Messi ou interagir com ele através de tecnologias avançadas de Inteligência Artificial, mergulhando em todos os aspectos do seu legado.

A “The Messi Experience - A Dream Come True” traz a oportunidade de reviver, de uma forma nunca antes vista, todas as emoções do grande Leo Messi!

Os fãs já podem fazer um cadastro e entrar na lista de espera para compra de ingressos em http://www.eventim.com.br/themessiexperience. Para mais informações e atualizações, visite http://www.themessiexperience.com/sao-paulo e siga @dancarmarketing no Instagram e Facebook.