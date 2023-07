Sergio Ramos no Flamengo? Jornalista diz que clube planeja uma proposta formal pelo jogador

Seguindo uma linha de mudanças e revelações, o Flamengo planeja fazer uma contratação um tanto quanto ambiciosa para a temporada de 2023 nas próximas semanas. De acordo com a informação do jornalista argentino Fernando Czyz, da D Sports Rádio, o rubro-negro carioca está de olho no zagueiro espanhol Sergio Ramos, de 37 anos — e já planeja uma proposta formal pelo jogador.

O jornalista afirmou, ainda, que o clube já teve três conversas com o ex Paris Saint-Germain (PSG). Ramos está atualmente sem um clube e segue disputado por outros times, como Inter Miami (EUA) e o Al-Ahki. Na última temporada pelo PSG, o zagueiro entrou em campo 45 vezes e marcou quatro gols.

O Flamengo teve três reforços até o momento voltados para o segundo semestre, na disputa pela Libertadores: Agustin Rossi (goleiro), Allan (volante) e Luiz Araújo (atacante). Entre os planos do rubro-negro estão também a contratação de um apoiador e Ramos para zagueiro.

Quem é Sergio Ramos?

Com passagens pelo Sevilla e Real Madrid, Sergio Ramos é considerado um dos maiores nomes do futebol da Espanha. Ele se formou na base do time Sevilla e foi jogador do Real Madrid de 2005 a 2021. Depois, o zagueiro completou duas temporadas medianas no PSG.