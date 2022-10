São Paulo x Independiente Del Valle: onde assistir a final da Copa Sul-Americana

O São Paulo enfrenta o Independiente Del Valle neste sábado, 1, às 17h, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A partida é válida pela final da Copa Sul-Americana.

O tricolor paulista tem um oponente inédito na disputa pelo título da segunda competição mais importante da América do Sul. São Paulo e Independiente Del Valle nunca se enfrentaram. Contra equipes do Equador, o São Paulo tem cinco vitórias, cinco derrotas e quatro empates.

Além do título, o São Paulo garante uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2023. O clube busca o bicampeonato. Em 2012 venceu a competição, em final polêmica contra o Lanús da Argentina. O jogo terminou no intervalo por uma confusão entre jogadores do Tigres e do São Paulo. Os mexicanos perdiam por 2 a 0 e se recuperam a voltar do vestiário. Rogério Ceni era goleiro do time na época.

O título é visto como uma oportunidade de reconstrução para o time paulista. O técnico Rogério Ceni disse que o triunfo pode "mudar a história" do São Paulo.

Provável escalação do São Paulo contra o Independiente Del Valle

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Rafinha (Igor Vinicius), Diego Costa, Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick; Luciano e Calleri

O jogo da Sul-Americana do São Paulo vai passar no SBT?

A final da Sul-Americana não irá passar no SBT. A transmissão acontece somente na Conmebol TV.

O jogo da Sul-Americana do São Paulo vai passar na Globo?

A final da Sul-Americana não irá passar na Globo. A transmissão acontece somente na Conmebol TV.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo

O jogo deste sábado às 17h entre São Paulo x Independiente Del Valle terá transmissão ao vivo na Conmebol TV (sinal da Claro aberto).

Próximos jogos do São Paulo

06/10 - América-MG x São Paulo

09/10 - São Paulo x Botafogo

