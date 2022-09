São Paulo pode arrecadar R$ 71 milhões se conquistar título da Sul-americana 2022

Neste sábado, 1, o São Paulo enfrenta o Independiente Dell Valle (Equador), em Córdoba na Argentina, pela final da Copa Sul-americana. Em caso de título, o time paulista poderá arrecadar em torno de R$ 70 milhões de reais superando a premiação da Copa do Brasil.

Até o momento o São Paulo soma US$ 4,8 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por ter chegado na final. A Conmebol paga uma quantia para os clubes a cada fase que avançam na competição. Caso ganhe o título, o clube recebe mais US$ 5 milhões (R$ 25,5 milhões), que acumulando com o que já possui, totalizam US$ 9,8 milhões (R$ 52 Milhões).

Valores para cada fase da Copa Sul-Americana

Fase de grupos: US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão)

Oitavas de final: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Nesta temporada, o São Paulo já conquistou R$ 19 milhões por ter avançado a semifinal da Copa do Brasil, além de R$ 1,1 milhão pelo vice do Campeonato Paulista. Se vencer o confronto deste sábado, a equipe chegará ao montante de R$ 70 milhões de reais.

Esse valor são R$ 10 milhões a mais do que o campeão da Copa do Brasil, que fatura ao todo R$ 60 milhões na competição. O Brasileirão, que tem o Palmeiras como candidato a título, paga cerca de R$ 33 milhões.

Além do título, o São Paulo garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2023. O clube já venceu a competição 10 anos atrás em final polêmica contra o Lanús da Argentina, no qual o jogo terminou no intervalo.

O São Paulo enfrenta o Independiente Del Valle às 17h, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina com transmissão ao vivo da Conmebol TV e o app Claro+.

