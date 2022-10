Jogos de futebol hoje, sábado, 1; onde assistir ao vivo e horários

Início da 29ª rodada do Brasileirão Série A, São Paulo na final da Copa Sul-Americana e campeonatos europeus são destaques do sábado de futebol.

O São Paulo enfrenta o Independiente del Valle na final da Copa Sul-Americana. A partida acontece no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Além do título de um dos melhores times da América do Sul, o campeão leva US$ 5 milhões. Após o vice no Paulista, o título da competição da Conmebol pode "salvar" o ano tricolor.

Com eleições no domingo, a maioria dos jogos do Brasileirão acontecem neste sábado. Após derrota para o Fortaleza, o Flamengo encara o Red Bull Bragantino para tentar se recuperar e voltar para o G4. Já o Corinthians quer emendar a segunda vitória seguida para se manter entre os primeiros colocados.

Na luta pelo rebaixamento, Avaí e o Atlético-GO fazem confronto direto. Os dois times estão separados por seis pontos. O clube goiano vai para a partida sem técnico após demissão de Eduardo Baptista.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Sul-Americana

17h - São Paulo x Independiente del Valle - Conmebol TV (*sinal liberado na Claro)

Brasileirão Série A

15h - Atlético-MG x Fluminense - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 15h - Ceará x América-MG - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 15h - Internacional x Santos - TV Globo e Premiere

- TV Globo e Premiere 19h - Athletico x Juventude - Furacão Live

- Furacão Live 19h - Avaí x Atlético-GO - Premiere

- Premiere 19h - Flamengo x Red Bull Bragantino - Premiere

- Premiere 19h - Goiás x Fortaleza - Premiere

- Premiere 21h - Corinthians x Cuiabá - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

11h - Brusque x Criciúma – Premiere

– Premiere 18h30 - Ituano x CRB - SporTV e Premiere

Campeonato Inglês

8h30 - Arsenal x Tottenham – Star+

– Star+ 11h - Bournemouth x Brentford – Star+

– Star+ 11h - Crystal Palace x Chelsea - Star+

- Star+ 11h - Fullham x Newcastle - ESPN 4 e Star+

- ESPN 4 e Star+ 11h - Liverpool x Brighton - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Southampton x Everton - ESPN 3 e Star+

- ESPN 3 e Star+ 13h30 - West Ham x Wolverhampton - ESPN 4 e Star+

Campeonato Espanhol

9h - Cádiz x Villarreal - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h15 - Getafe x Real Valladolid – Star+

– Star+ 13h30 - Sevilla x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 16h - Mallorca x Barcelona – ESPN e Star+

Campeonato Italiano

10 - Napoli x Torino – Star+

– Star+ 13h - Inter de Milão x Roma – Star+

– Star+ 15h45 - Empoli x Milan – Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Colônia x Borussia Dortmund - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Freiburg x Mainz - OneFootball

- OneFootball 10h30 - RB Leipzig x Bochum - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Wolfsburg x Stuttgart - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Werder Bremen x Borussia Monchengladbach – Band

Campeonato Português

11h30 - Vizela x Portimonense – Star+

– Star+ 14h - Chaves x Estoril – Star+

– Star+ 16h30 - Vitória de Guimarães x Benfica - ESPN 2 e Star+

Campeonato Francês

12h - Strasbourg x Rennes – Star+

– Star+ 16h - PSG x Nice – Star+

