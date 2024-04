Atlético-GO x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Atlético-GO e Flamengo se enfrentam neste domingo, 14, às 16h, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. A partida é pela primeira rodada do Brasileirão e terá transmissão do canal Premiere.

Em um confronto que marca o retorno do Atlético-GO à elite do futebol brasileiro, o Dragão se prepara para enfrentar o poderoso Flamengo, uma das forças dominantes do cenário nacional. Com um histórico de 18 confrontos entre as duas equipes, o Flamengo leva vantagem com 10 vitórias, enquanto o Atlético-GO soma três triunfos. No último encontro, o Rubro-Negro da Gávea saiu vitorioso por 4 a 1.

O Flamengo chega embalado pelo título invicto do Campeonato Carioca e uma campanha sólida na temporada, com destaque para uma defesa consistente e um ataque eficaz. Porém, o time enfrentou um tropeço na estreia da Libertadores, o que aumenta a importância do confronto contra o Atlético-GO para se reafirmar como candidato aos principais títulos da temporada.

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-GO x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, às 16h , entre Atlético-GO e Flamengo terá transmissão ao vivo no CazéTV (Youtube) e Paulistão Play.

Como assistir online o jogo do Atlético-GO x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online através da Premiere, pela Globoplay ou Amazon Prime Vídeo.

Provável escalação do Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício B., Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.