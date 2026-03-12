São Paulo vence a Chape na estreia de Roger e vira líder do Brasileirão

O São Paulo venceu a Chapecoense por 2 a 0 na noite desta quinta-feira, 12 no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia de Roger Machado, o Tricolor decidiu a partida no segundo tempo e assumiu a liderança isolada. Veja os destaques.

Como foi São Paulo x Chapecoense

A partida começou sob chuva forte em São Paulo, com gramado pesado e dificuldade para a bola circular. Mesmo assim, o time da casa controlou a posse desde os primeiros minutos, mas demorou para transformar o domínio em chances mais claras. O primeiro susto do Tricolor veio na reta final da etapa inicial, quando Luciano desviou cruzamento de Calleri e obrigou o goleiro Léo Vieira a fazer boa defesa.

A Chape também levou perigo. Nos acréscimos do primeiro tempo, Everton ficou com a sobra na entrada da área e bateu colocado, mas Rafael apareceu bem para evitar o gol catarinense. Assim, o placar seguiu zerado até o intervalo.

O cenário mudou logo na volta para o segundo tempo. Aos três minutos, Marcos Antônio encontrou Luciano na área, e o camisa 10 finalizou para abrir o placar para o São Paulo. O gol mudou o jogo e deu ainda mais controle ao time paulista.

Aos 14 minutos, o São Paulo ampliou. Bobadilla finalizou dentro da área, a bola desviou no caminho e sobrou para Calleri marcar. Foi o oitavo gol do atacante argentino na temporada, agora artilheiro do Tricolor. Depois disso, a equipe do estreante Roger Machado manteve o comando da partida e teve outras chances com Bobadilla acertando o travessão, e Marcos Antônio marcando o terceiro, mas o lance foi anulado por impedimento na origem da jogada. Final, 2 a 0 Tricolor.

Chuva, refletores e paralisação marcaram a noite

Além dos gols, o jogo foi interrompido por alguns minutos após refletores do estádio apresentarem falhas. Já nos acréscimos, o cabo que sustentava uma das redes rompeu e provocou nova parada antes do apito final.

São Paulo assume a ponta do Brasileirão

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 13 pontos, assumiu a liderança isolada do Brasileirão após derrota do Palmeiras e alcançou seu melhor início de campeonato nos últimos sete anos. Além disso, passou a ter a melhor defesa da competição.

A Chapecoense, por outro lado, sofreu a primeira derrota no campeonato, permaneceu com cinco pontos e caiu para a 12ª colocação.