San Lorenzo x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

San Lorenzo x Santos se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

O duelo é decisivo para definição do grupo D da competição. Com apenas um ponto somado, o Santos precisa vencer para seguir com chances reais de classificação.

Já o San Lorenzo é o líder do grupo e quer contar com o apoio de sua torcida para dar mais um passo em busca da classificação na competição.

Como chega o San Lorenzo para o confronto

Pelo Campeonato Argentino, o Ciclón venceu o último jogo contra o Platense por 1 a 0 e chega embalado para enfrentar o Santos.

O técnico Gustavo Álvarez deve manter a base que está utilizando na temporada e não deve ter grandes mudanças para enfrentar o Peixe na Sul-Americana.

Como chega o Santos para o confronto

Já o Santos vem de uma fase oscilante. No Brasileirão, abre a zona de rebaixamento e empatou com o Bahia por 2 a 2 após ter aberto vantagem de 2 a 0 no placar.

O técnico Cuca deve usar a formação considerada titular para buscar a vitória. Neymar, recuperado de virose, deve voltar a ser utilizado e iniciar jogando entre os titulares.

Onde assistir a San Lorenzo x Santos

O duelo entre San Lorenzo x Santos terá transmissão da ESPN e Disney+.

Prováveis escalações

San Lorenzo (Técnico: Gustavo Álvarez)

Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Barrios, De Ritis e Ladstatter; Cuello, Auzmendi e Reali.

Santos (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.