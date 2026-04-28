San Lorenzo x Santos: horário, onde assistir e prováveis escalações

Cuca: treinador tenta tirar o Santos da situação delicada que enfrenta ((Foto de Ruano Carneiro/Getty Images))
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Publicado em 28 de abril de 2026 às 06h59.
San Lorenzo x Santos se enfrentam nesta terça-feira, 28, às 19h, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana.
O duelo é decisivo para definição do grupo D da competição. Com apenas um ponto somado, o Santos precisa vencer para seguir com chances reais de classificação.
Já o San Lorenzo é o líder do grupo e quer contar com o apoio de sua torcida para dar mais um passo em busca da classificação na competição.
Pelo Campeonato Argentino, o Ciclón venceu o último jogo contra o Platense por 1 a 0 e chega embalado para enfrentar o Santos.
O técnico Gustavo Álvarez deve manter a base que está utilizando na temporada e não deve ter grandes mudanças para enfrentar o Peixe na Sul-Americana.
Já o Santos vem de uma fase oscilante. No Brasileirão, abre a zona de rebaixamento e empatou com o Bahia por 2 a 2 após ter aberto vantagem de 2 a 0 no placar.
O técnico Cuca deve usar a formação considerada titular para buscar a vitória. Neymar, recuperado de virose, deve voltar a ser utilizado e iniciar jogando entre os titulares.
O duelo entre San Lorenzo x Santos terá transmissão da ESPN e Disney+.
Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Barrios, De Ritis e Ladstatter; Cuello, Auzmendi e Reali.
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.