Palmeiras x Barcelona de Guayaquil: veja horário e onde assistir ao vivo

Palmeiras x Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta quarta-feira, 7, às 21h30, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela quinta rodada da Copa Libertadores.

Após vencer o Coritiba pela última rodada do Brasileirão, o Palmeiras agora retoma a suas atenções a competição sul-americana. A equipe, que atualmente é vice-líder do grupo C, quer vencer para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não terá Gabriel Menino e Rafael Navarro, lesionados. O meia Raphael Veiga, que este fora do jogo contra o Coritiba por conta de uma suspensão, retorna à equipe titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Barcelona de Guayaquil hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Palmeiras x Barcelona de Guayaquil terá transmissão exclusiva na TV Globo e Paramount+

Como assistir o jogo Palmeiras x Barcelona de Guayaquil online?

A partida será transmitida de forma online pela plataforma Star+

Quais os próximos jogos do Palmeiras ?

11/06 - São Paulo x Palmeiras - Brasileirão Série A

21/06 - Bahia x Palmeiras - Brasileirão Série A

