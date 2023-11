Realidade ou multiverso do futebol? Análise mostra que 2023 foi o ano dos títulos improváveis

O ano de 2023 se destacou por alguns títulos inéditos na história recente do futebol. Pela primeira vez, por exemplo, o Fluminense venceu a Libertadores da América e o São Paulo, a Copa do Brasil. Já na Europa, o Manchester City finalmente se consagrou campeão da UEFA Champions League e a seleção da Espanha venceu sua primeira Copa do Mundo Feminina.

Mas quem acompanha futebol sabe: esses não eram os times considerados favoritos. Por essa razão, a Betfair, casa de apostas esportivas especialista em probabilidades esportivas, decidiu listar as chances de cada uma dessas equipes no começo dos campeonatos, quando quase ninguém acreditava na tão sonhada redenção.

No começo do ano, Flu e São Paulo eram irrelevantes na Liberta e Copa do Brasil

Apenas 5%. Segundo levantamento da Betfair, essas eram as chances de Fluminense e São Paulo serem campeões da Libertadores da América e Copa do Brasil, respectivamente.

Em fevereiro deste ano, quando as duas competições ainda estavam em sua rodada de abertura, cada um dos times tinha apenas 5% de chances de título (odd de 21.0) – ou seja, para cada R$1 apostado no título na época, o retorno foi de R$21.

Sem tradição, Man City venceu pela primeira vez a Liga dos Campeões

A conquista da UEFA Champions League pelo Manchester City é mais um exemplo de título inédito na história do futebol. Embora o clube inglês conte hoje com alguns dos principais nomes do futebol mundial, vencer a principal competição europeia parecia ser um sonho distante. Segundo a Betfair, a equipe inglesa tinha 35% de chances de título no início do campeonato (odd de 2.87).

Espanha superou as favoritas EUA e Inglaterra para escrever história na Copa do Mundo Feminina

Outro grande momento do futebol mundial em 2023 foi o título inédito da seleção espanhola na Copa do Mundo Feminina, em agosto. Segundo análise da Betfair, a Espanha tinha somente 11% de chances de título (odd de 6.0), atrás da Inglaterra com 17% e dos EUA com 23%.

Brasil cair na fase de grupos da Copa Feminina também era improvável

De acordo com a análise da casa especialista em probabilidades esportivas, em julho (quando a Copa do Mundo Feminina teve início), as chances da Seleção Brasileira ser eliminada logo na fase de grupos eram baixíssimas, com apenas 5% (odd de 21.0). No entanto, como todo resultado é possível, a Seleção Canarinha acabou perdendo para França e Jamaica e encerrou sua participação na Copa antes do esperado. Ou seja, para quem apostou R$10 que o Brasil não passsaria da fase de grupos, acabou recebendo R$210.

Ainda indefinido, título do Botafogo e rebaixamento do Santos eram impensáveis

Em abril, quando o Campeonato Brasileiro começava, nem mesmo o fã mais apaixonado pelo Botafogo poderia acreditar que o time seria líder por 31 rodadas. Na época, as chances de título eram de míseros 2% (odd de 61.0), segundo a Betfair. Isso significa que uma aposta simples de R$10 pode ainda render R$610. E embora o Fogão tenha perdido a liderança recentemente para o Palmeiras, a equipe alvinegra carioca ainda conta com grandes chances de conquistar o Brasileirão – 17% (odd de 5.0), atrás somente do Palmeiras com 45%.

Já o Santos, que se encontra a 4 pontos da zona de rebaixamento, tinha apenas 14% de chances de cair para a Série B no início da temporada. Segundo análise da Betfair, a equipe da Vila Belmiro tem hoje somente 7% (odd de 7.0).

Ida de Neymar para Al-Hilal e de Messi para Miami também foram surpresas

Em junho deste ano, quando a temporada do futebol europeu se encerrou, havia muita expectativa sobre o futuro de Neymar e Messi no PSG. De acordo com análise da Betfair, as transferências dos craques para destinos incomuns não estavam assim tão definidas. Em junho de 2023, Neymar tinha 17% (odd de 6.0) de chances de assinar com um clube saudita, e Messi, 20% (odd de 5.0) de assinar com o Inter Miami.