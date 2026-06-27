RD Congo x Uzbequistão: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

Uzbekistan's midfielder #22 Abbosbek Fayzullaev celebrates scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group K football match between Uzbekistan and Colombia at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 17, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de junho de 2026 às 05h00.
República Democrática do Congo e Uzbequistão entram em campo neste sábado, 27, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h30 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
O confronto encerra a participação das equipes na primeira fase do Grupo K.
O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.
A partida será realizada às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado, 27 de junho.
Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
Grupo K:
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