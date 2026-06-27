RD Congo x Uzbequistão: veja horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo de 2026

República Democrática do Congo e Uzbequistão entram em campo neste sábado, 27, pela terceira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 20h30 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O confronto encerra a participação das equipes na primeira fase do Grupo K.

Onde assistir a RD Congo x Uzbequistão?

O jogo terá transmissão ao vivo pela Cazé TV.

Que horas é o jogo de RD Congo x Uzbequistão?

A partida será realizada às 20h30 (horário de Brasília) deste sábado, 27 de junho.

Local do jogo

Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Grupo da RD Congo na Copa do Mundo

Grupo K:

Portugal

Colômbia

Uzbequistão

RD Congo

Grupo do Uzbequistão na Copa do Mundo

Grupo K: