Jogos de hoje da Copa do Mundo 2026: veja as partidas deste sábado, 27

Lionel Messi: o atacante argentino é o artilheiro da Copa do Mundo de 2026, com 5 gols (Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Colaborador
Publicado em 27 de junho de 2026 às 05h03.
Neste sábado, 27, a Copa do Mundo de 2026 chega à 3ª e última rodada da fase de grupos para as seleções das chaves J, K e L.
A programação do dia reúne partidas decisivas para a classificação ao mata-mata e terá como principais atrações Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, que voltam a campo por Argentina e Portugal.
A bola começa a rolar às 18h (horário de Brasília), com os jogos do Grupo L. A Croácia enfrenta Gana, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Já a Inglaterra encara o Panamá, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.
Os ingleses, com quatro pontos, entram em campo para manter a liderança da chave diante dos panamenhos, já eliminados.
No outro confronto, ganeses e croatas disputam uma vaga direta no mata-mata. Quem vencer garante a classificação, enquanto o derrotado dependerá de uma das oito vagas destinadas aos melhores terceiros colocados.
Às 20h30 (horário de Brasília), será a vez do Grupo K. A seleção de Portugal, de Cristiano Ronaldo, enfrenta a Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami. No mesmo horário, República Democrática do Congo e Uzbequistão jogam no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.
Portugueses e colombianos brigam pela primeira colocação do grupo. Já os congoleses ainda podem alcançar a segunda posição, enquanto os uzbeques precisam vencer para seguir na disputa por uma vaga entre os melhores terceiros colocados.
Fechando a programação, às 23h (horário de Brasília), acontecem os confrontos do Grupo J. A Argentina, de Lionel Messi, enfrenta a Jordânia, no AT&T Stadium, em Arlington. Já a Áustria enfrenta a Argélia, no Arrowhead Stadium, em Kansas City.
Os argentinos já garantiram a classificação e a primeira colocação da chave, enquanto os jordanianos estão eliminados. Já austríacos e argelinos duelam pela segunda vaga do grupo.