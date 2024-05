RB Bragantino x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Brasileiro

O RB Bragantino x Flamengo se enfrentam neste sábado, 4, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. A partida é válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Premiere.

O Flamengo enfrenta uma fase de altos e baixos nesta temporada, tendo vencido apenas um dos últimos quatro jogos. As derrotas para Bolívar, na Libertadores, e Botafogo, no último fim de semana, geraram um clima de tensão entre o clube e sua torcida. Mesmo com a vitória sobre o Amazonas pela Copa do Brasil, as críticas persistem, principalmente devido ao placar apertado de 1 a 0 no Maracanã.

O técnico Tite, que já está sob escrutínio, terá que lidar com alguns desfalques para o próximo jogo. Arrascaeta e Everton Cebolinha estão em processo de recuperação com fisioterapia e permanecem fora da equipe. A expectativa é que retornem apenas na terça-feira, para o confronto contra o Palestino pela Libertadores.

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Bragantino x Flamengo hoje pelo Campeonato Brasileiro?

O jogo deste sábado, 18h30, entre RB Bragantino x Flamengo terá transmissão ao vivo no Premiere .

Como assistir online o jogo do RB Bragantino x Flamengo hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Premiere.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matías Viña (Ayrton Lucas); Allan, De La Cruz (Igor Jesus), Gerson; Luiz Araújo (Lorran), Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Tite.

Provável escalação do RB Bragantino

Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavo Neves; Vitinho, Mosquera e Eduardo Sasha.