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Fase de grupos copa 2026

Raz Hershko vence Bia Souza no Spaten Fight Night 3 e quebra sequência de derrotas

Israelense superou a campeã olímpica por yuko no golden score, em São Paulo, e venceu a brasileira pela primeira vez em sete confrontos

Bia Souza perde para Raz Hershko no Spaten Fight Night 3 (Spaten/Divulgação)

Bia Souza perde para Raz Hershko no Spaten Fight Night 3 (Spaten/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h03.

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A israelense Raz Hershko derrotou Beatriz Souza por yuko no golden score neste sábado, 29, durante o Spaten Fight Night 3, na Arena Pacaembu, em São Paulo (SP). O resultado marcou a primeira vitória de Hershko sobre a brasileira após seis derrotas consecutivas no confronto entre as duas judocas.

A luta representou o sétimo encontro entre Bia e Hershko e repetiu o duelo da final do peso-pesado feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, quando a brasileira ficou com a vitória. Desde a decisão olímpica, as atletas haviam voltado a se enfrentar há cerca de duas semanas, pela semifinal do Grand Prix de Lima.

Na ocasião, Bia superou a israelense e depois conquistou a medalha de ouro no torneio. Com o resultado no Spaten Fight Night 3, Hershko encerrou uma sequência de seis derrotas para a brasileira.

Como foi a luta

Campeã europeia e líder do ranking mundial, Hershko iniciou o combate em disputa pela pegada com Bia. A brasileira tentou levar a adversária para uma imobilização, mas não conseguiu completar o movimento. Depois do primeiro minuto, Bia aplicou uma tentativa de osotogari, sem pontuar.

A partir do terceiro minuto, Hershko passou a buscar entradas, enquanto Bia manteve o controle da gola e evitou os ataques. Em uma tentativa de uchimata, a brasileira derrubou a adversária, mas a israelense conseguiu se defender antes que houvesse pontuação. Durante a queda, Hershko sentiu uma dor no braço.

Nos segundos finais dos quatro minutos regulamentares, Bia levou o combate para o solo e buscou uma finalização. O cronômetro chegou ao fim sem que o gongo fosse acionado para informar a arbitragem. A árbitra chegou a indicar o osaekomi, mas corrigiu a decisão após identificar o término do tempo.

Sem pontuação suficiente para definir a vencedora no período regulamentar, o confronto seguiu para o golden score, sem limite de tempo.

Hershko tentou uma entrada logo no começo do período extra e derrubou Bia, que caiu de barriga, o que não resultou em pontuação. Na sequência, a israelense voltou a atacar. A brasileira buscou o contra-ataque, mas parte das costas tocou o chão. A árbitra marcou o yuko e encerrou o combate.

Judô e Jiu-Jitsu estreiam no Spaten Fight Night 3

O judô entrou pela primeira vez na programação do Spaten Fight Night 3. A campeã olímpica Rafaela Silva também participou do evento e derrotou a mexicana Prisca Awiti, vice-campeã olímpica, em um confronto inédito na categoria peso-meio-médio, até 63 kg.

O jiu-jitsu também apareceu como modalidade estreante no evento. No peso-pesadíssimo, Felipe "Preguiça" venceu Nicholas Meregali por decisão unânime.

O formato do Spaten Fight Night 3 se diferenciou das principais competições do judô, nas quais um atleta pode disputar até seis lutas no mesmo dia. O confronto entre Hershko e Bia, porém, adotou o formato olímpico e as regras da Federação Internacional de Judô (IJF), com quatro minutos de tempo regulamentar e golden score sem limite de duração em caso de empate.

Resultados do Spaten Fight Night 3

O evento ocorreu em São Paulo, em 29 de agosto de 2026.

Card do evento:

  • Boxe: Maurício Shogun x Glover Teixeira
  • Boxe: Luan Medeiros x Juan Cruz (cinturão)
  • Judô: Raz Hershko venceu Bia Souza por yuko
  • Judô: Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari
  • Jiu-jitsu: Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali por decisão unânime (10-9, 10-9, 9-10)
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