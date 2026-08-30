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Fase de grupos copa 2026

Felipe Preguiça vence Nicholas Meregali pela primeira vez no Spaten Fight Night 3

Mineiro supera rival por decisão unânime, encerra sequência de duas derrotas no confronto direto e vence duelo de jiu-jítsu sem kimono em São Paulo

Preguiça bate Meregali no Spaten Fight Night 3 e conquista primeira vitória no duelo (Spaten/Divulgação)

Preguiça bate Meregali no Spaten Fight Night 3 e conquista primeira vitória no duelo (Spaten/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h10.

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Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali pela primeira vez no terceiro confronto entre os dois no jiu-jítsu. O mineiro superou o rival por decisão unânime no Spaten Fight Night 3, neste sábado, 29, na Arena Pacaembu, em São Paulo. A luta abriu o card do evento e marcou a estreia da modalidade na programação, em um duelo sem kimono, o No-Gi, pela divisão pesadíssimo (99 kg+).

O resultado mudou o retrospecto do confronto direto. Meregali havia vencido os dois encontros anteriores, realizados em 2018 e 2023. Após três rounds de cinco minutos, Preguiça recebeu a vitória pelo placar de 29 a 28.

A luta

O início teve uma disputa de pegadas, sem ataques que resultassem em queda. A arbitragem interrompeu o confronto e aplicou cartão amarelo aos dois atletas por falta de combatividade. Depois do reinício, Meregali atacou as pernas de Preguiça em uma tentativa de queda, mas o mineiro conseguiu impedir o movimento.

Com cerca de três minutos de luta, Preguiça passou a atacar a perna esquerda de Meregali e levou o adversário ao solo. O movimento contribuiu para que o mineiro terminasse a primeira parcial à frente. Os juízes deram o primeiro round a Preguiça por 10 a 9.

Meregali iniciou o segundo round atrás no placar. Preguiça voltou a atacar as pernas do gaúcho e conseguiu levá-lo ao chão, mas Meregali retornou rapidamente à posição em pé. Na sequência, os dois retomaram a disputa de pegadas na região da nuca.

Nos minutos finais da segunda etapa, Meregali desequilibrou Preguiça, mas não conseguiu completar a ação para levar o combate ao solo. Preguiça voltou a vencer a parcial por 10 a 9 e abriu vantagem antes do terceiro e último round.

Meregali tentou mudar o cenário no período final. O gaúcho segurou a perna esquerda de Preguiça em busca de uma transição para o solo, mas o mineiro conseguiu manter a luta em pé. Depois, Meregali tentou um double leg, técnica de queda na qual o atleta ataca simultaneamente as duas pernas do adversário, e obteve vantagem antes de Preguiça se defender e restabelecer o combate em pé.

Meregali venceu a última parcial por 10 a 9. O resultado, porém, não foi suficiente para reverter a vantagem construída por Preguiça nos dois primeiros períodos. Ao fim dos 15 minutos, os juízes deram a vitória ao mineiro por 29 a 28.

Histórico dos confrontos entre Preguiça e Meregali

O encontro no Spaten Fight Night 3 representou o terceiro duelo entre os dois atletas. O primeiro ocorreu em 2018, durante o Mundial de Jiu-Jítsu. Na ocasião, Meregali venceu Preguiça em uma luta disputada com kimono.

Os dois voltaram a se enfrentar cinco anos depois, em 2023. Meregali venceu novamente, desta vez em uma luta de No-Gi. Com o resultado deste sábado, 29, Preguiça registrou sua primeira vitória sobre Meregali e o retrospecto entre os dois passou a duas vitórias para o gaúcho e uma para o mineiro.

Resultados do Spaten Fight Night 3

O Spaten Fight Night 3 ocorreu neste sábado, 29 de agosto de 2026, em São Paulo, e reuniu disputas de boxe, judô e jiu-jítsu.

Card do evento:

Boxe: Glover Teixeira venceu Maurício Shogun por decisão unânime (79-72, 79-72, 80-71)

Boxe: Luan Medeiros venceu Juan Cruz por decisão unânime

Judô: Raz Hershko venceu Beatriz Souza por yuko

Judô: Rafaela Silva venceu Prisca Awiti por waza-ari

Jiu-jítsu: Felipe Preguiça venceu Nicholas Meregali por decisão unânime (10-9, 10-9, 9-10)

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