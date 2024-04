Quem é o dono de rede de supermercados que vai comprar SAF do Cruzeiro de Ronaldo

Estão cada vez mais avançadas as negociações entre o ex-jogador Ronaldo e o empresário Pedro Lourenço para a venda da Sociedade Anônima de Futebol do Cruzeiro. Com a transação, cujo valor gira em torno de 600 milhões de reais por 90% das ações, Lourenço passará a ser o novo sócio majoritário da SAF.

A transação ainda não está concluída, embora deva ser solidificada nesta segunda-feira, 29. Se concretizada, o Cruzeiro terá de passar por uma transição administrativa.

O empresário assumirá ainda as responsabilidades fiscais e dívidas do time de futebol. O Cruzeiro Associação prosseguirá com 10% das ações.

Conforme informações da Itatiaia, Lourenço terá um sócio na compra do clube: o empresário Lucas Kallas.

Já antes do início da sociedade, Lourenço atuava como principal investidor no clube. Em março do ano passado, por exemplo, ele realizou um aporte de cem milhões de reais no Cruzeiro.

O empresário ainda financiou as obras realizadas na Toca da Raposa II, que ganhará o nome de CT Pedro Lourenço quando da reinauguração.

Ronaldo anunciou a compra de 90% das ações do clube em 2021, um dia após o conselho aprovar a transformação do clube em SAF. O valor da transação foi de 400 milhões de reais.

Gabriel Lima, atual CEO do clube, deve ser convidado a seguir na função.

Quem é Pedro Lourenço

O empresário tem 68 anos e se aproximou da gestão do clube em 2019. Ele chegou até mesmo a ajudar com o pagamento dos salários de jogadores quando o time foi rebaixado.

Lourenço é dono do Supermercados BH, que já foi patrocinador máster do clube. Trata-se da quinta maior rede de supermercados do país. Em 2023, o empreendimento contou com faturamento de 14 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira de Supermercados.

Pedro Lourenço é conselheiro do Cruzeiro e tem uma relação de anos com Ronaldo. Quando o clube retornou à Série A do Campeonato Brasileiro, em 2022, os dois se elogiaram mutuamente e o ex-jogador agradeceu ao empresário pelo apoio quando ele mais precisou.