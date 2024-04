Quanto ganha Caitlin Clark, estrela do basquete feminino?

Caitlin Clark é atualmente um dos maiores nomes no basquete. Ela acaba de ser a primeira selecionada no draft da NBA feminina, a WNBA, tendo sido escolhida pelo Indiana Pacers.

Clark fez mais cestas do que qualquer pessoa na história do basquete universitário e recebeu o prêmio nacional Naismith de jogadora do ano pela segunda vez seguida. Mas quanto ela ganha por tudo isso?

Em seu primeiro ano na WNBA, Caitlin ganhará cerca de 76 mil dólares, o equivalente a quase 400 mil reais. Seu contrato com o Indiana deve durar quatro anos, sendo que, no último, ela receberá aproximados 98 mil dólares, ou cerca de 515 mil reais. Isso sem contar com bônus e prêmios.

O pagamento de jogadores do sexo masculino, no entanto, é bem diferente. Victor Wembanyama, mais recentemente o primeiro escolhido do draft da NBA, assinou um contrato com o San Antonio Spurs por 55 milhões de dólares, ou quase 289 milhões de reais. Atualmente, a jogadora que mais recebe da WNBA ganha menos do que o jogador que menos recebe dinheiro da NBA.

Aos 22 anos, Caitlin, armadora do Iowa State, já foi comparada com Steph Curry e hoje ganha 3,4 milhões de dólares, ou aproximadamente 17 milhões de reais, somente em patrocínios. Quase todas as partidas em que Clark jogou nesta temporada do basquete universitário foram responsáveis por quebrar recordes de audiência.

Assim, estamos frente a um fenômeno do esporte, um ícone que pode servir de inspiração para meninas e mulheres por todo o mundo. Afinal, trata-se de uma mulher jovem que consegue ser extremamente bem-sucedida -- ainda que ganhe muito menos por seu talento do que suas contrapartes do sexo oposto.