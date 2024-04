NBA Park completa um ano na Serra Gaúcha e chega a 200 mil visitantes

Em meio às paisagens da Serra Gaúcha, o NBA Park celebra seu primeiro ano de operação. Desde abril do ano anterior, o parque temático é o único do mundo fora dos Estados Unidos, atraindo quase 200 mil visitantes de diferentes partes do Brasil e até mesmo de outros países como Argentina e Uruguai.

"O NBA Park foi projetado para agradar desde o fã mais fervoroso até os que não têm familiaridade com o jogo. Queremos proporcionar um dia inesquecível para toda família e promover o gosto pelo esporte para todas as gerações", afirma Jonas Ortiz, CEO do NBA Park.

O museu do parque conta com 25 itens autografados exclusivos, incluindo camisas usadas por lendas como Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan e LeBron James, além do troféu Larry O'Brien.

Durante a temporada festiva de Gramado, o parque recebeu o espetáculo noturno Showtime, uma fusão de dança, acrobacias e música que encantou visitantes de todas as idades entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, e que deve retornar em julho deste ano.

'Nosso trabalho é fazer o parque continuar crescendo, tornando a NBA uma liga relevante muito além das quadras, mas no que tange entretenimento e posicionamento social de marca. Importante salientar que ficamos em uma cidade de caráter internacional e somos o único com a pegada esportiva por aqui. Por isso, fazemos constantes parcerias com a prefeitura da cidade através de ações sociais onde trazemos crianças de colégios públicos para conhecer toda essa experiência do universo do basquete. Tem sido um impacto enorme, que queremos começar a expandir para o resto do estado', complementa Ortiz.

Para Roger Ahlgrimm, diretor de varejo e licenciamento da NBA, o parque é a fusão perfeita entre tecnologia de entretenimento e ação — que é um grande desejo de quem vai ao local. 'Pegar a bola e dar uma arremesso na quadra parece uma coisa simples, mas talvez no nosso mundo corrido a meta de fazer uma simples cesta é o desejo de todos. Eu vejo isso desde a criança de quatro anos até o adulto que nunca pegou uma bola de basquete', completa.

Fãs de basquete dentro da NBA

Os banheiros parecem vestiários, com camisas oficiais penduradas, mascotes do Phoenix Suns, Miami Heat, Orlando Magic e Toronto Raptors estão presentes, além de dançarinos, trazendo a atmosfera dos jogos para a Serra Gaúcha.

O usuário também pode viver parte da rotina de um jogador, com testes físicos e de habilidades no Combine, algo que os novatos experienciam ao chegar no maior campeonato de basquete do planeta. O All-Star Challenge também traz alguns dos desafios vistos no All-Star Weekend da NBA. No Replay Center, o visitante passa pela pressão dos árbitros e decide lances polêmicos. Ainda é possível ter o gosto da realidade virtual e dos videogames.

O local também conta com um restaurante temático. A NBA já apresentou um semelhante em Orlando, no Universal Studios, chamado de NBA City, mas foi fechado.

“O crescimento da NBA aqui no Brasil se reflete em todas as áreas. A procura pela liga em nosso app tem aumentado bastante e, agora nos playoffs, os números disparam. O brasileiro está conectado e busca cada vez mais informações sobre jogadores e equipes”, afirma Marcos Araujo, CEO da PlayGreen, plataforma de apostas esportivas.

Quanto custa a entrada do NBA Park?

Os ingressos estão disponíveis online a partir de R$ 124,50 para crianças e adultos com mais de 60 anos, e R$ 159,00 (baixa temporada) e R$ 179,00 (alta temporada) para pessoas acima de 12 anos.

Onde fica o NBA Park?

O NBA Park fica em Gramado, Rio Grande do Sul.