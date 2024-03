NBA House 2024: evento terá mais espaço e atrações especiais; veja quando será

A NBA Brasil anunciou nesta quarta-feira, 20, as novidades da NBA House 2024, experiência imersiva em basquete durante os jogos finais. A edição de 2024, que ocorrerá entre 6 e 23 de junho, será pela primeira vez no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, e será recheada de atrações.

Este ano, a casa da NBA contará com um espaço adicional de 1.000 m² em relação ao evento do ano passado. O local incluirá atividades interativas como competições de basquete, encontros com celebridades, convidados especiais e telas de LED exibindo a ação das finais nos Estados Unidos.

"A NBA House é o ponto de encontro dos brasileiros que gostam de esportes e entretenimento, com milhares de fãs da NBA de todo o país reunidos em torno de seu amor pelo jogo todos os anos. Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos fãs novas atrações e mais experiências na NBA House 2024, e estamos ansiosos para proporcionar a eles outra experiência incrível durante as finais da NBA deste ano." diz Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Esta será a sexta edição da NBA House no Brasil, que reuniu mais de 44.000 fãs no ano passado. A venda de ingressos e as informações sobre a programação ainda não foram anunciados.

Quando será a NBA House 2024?

