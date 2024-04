Flamengo x Palestino: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Flamengo e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira, 10, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores e terá transmissão da Paramount+.

Flamengo e Palestino se enfrentaram em quatro ocasiões, com três vitórias para o Rubro-Negro, uma para os chilenos e nenhum empate registrado. No último confronto, ocorrido na Sul-Americana de 2017, o Mengão venceu por 5 a 0.

Apesar de ter conquistado o Campeonato Carioca, o Flamengo teve um início instável na Libertadores. No primeiro jogo, contra o Millonarios, na Colômbia, a equipe empatou por 1 a 1 mesmo com um jogador a mais em campo. A altitude foi um fator desafiador que afetou o desempenho do time. O gol sofrido foi apenas o segundo em 2024 para o Flamengo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Palestino hoje pela Libertadores?

O jogo desta quarta-feira, às 21h30 , entre Flamengo e Palestino terá transmissão ao vivo no Paramount+.

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro

Provável escalação do Palestino

JRigamont; Benjamín Rojas, Ceza, Cristian Suárez, Zúñiga; Linares, Cornejo, Dávila, Carrasco; Benítez e Gonzalo Sosa