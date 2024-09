Prime Video fará a transmissão dos jogos do Brasileirão em 2025

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 5, que fará a transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 (Brasileirão). A varejista havia entrado na disputa para a transmissão dos jogos dos times da Liga Forte União (LFU) da Série A, que incluem Corinthians, Internacional, Fluminense, Cruzeiro, entre outros.

Parte das partidas já foi adquirida pela TV Record e YouTube, que fecharam contratos de aproximadamente R$ 10 milhões por jogo. A Amazon ofereceu um aporte de R$ 750 milhões pela transmissão das 38 partidas restantes da temporada, destinadas a plataformas pagas e canais por assinatura, no Prime Video.

Dois dos confrontos por rodada da LFU serão exibidos no streaming. Os outros quatro ainda seguem em negociação. O Prime Video já é detentor dos direitos da NBA e da Copa do Brasil até 2026 — com exibição de um jogo exclusivo por rodada do campeonato, devido a um acordo feito com a TV Globo.

Negociação lucrativa

No ano passado, a soma das receitas dos 20 clubes de futebol que mais faturam no Brasil atingiu R$ 8,9 bilhões, o maior valor já contabilizado na história, segundo levantamento realizado pela Sports Value, consultoria especializada no setor. A maior parte da receita está relacionada às transferências de jogadores e marketing. R$ 3,2 bilhões também são de receitas de direitos de transmissão.

Com a exibição via streaming, os jogos atingiram novos patamares de audiência em países fora do Brasil. O Brasileirão, por exemplo, passou a ser mais assistido na Argentina, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra.

Na temporada de 2025, a LFU tem 60% das partidas do campeonato, equivalente a 228 jogos.