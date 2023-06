Presidente do Palmeiras se emociona ao receber novo avião do time; veja o valor

Hoje foi um dia importante para a Sociedade Esportiva Palmeiras. A presidente do clube, Leila Pereira, e seu marido, José Roberto Lamacchia, se emocionaram ao ver o novo avião do Palmeiras, que chegou nesta terça-feira, 27, e foi entregue em uma cerimônia na sede da Embraer, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

A aeronave chegou ao Brasil no início de junho, após passar por uma personalização exclusiva em Portugal. O modelo é um E-190, com valor avaliado de US$ 64 milhões — cerca de R$ 305 milhões. O prefixo do modelo inclusive foi mudado para PS-LMP, as iniciais do nome da presidente (Leila Mejdalani Pereira).

Agora, o avião do Palmeiras já pode ser usado pelo clube. A capacidade interna do modelo é de 114 pessoas, mas alguns assentos foram retirados para maior conforto aos jogadores. Agora, a aeronave comporta 98 passageiros.

"É uma emoção muito grande eu estar aqui hoje, junto com o meu marido, recebendo esse avião maravilhoso. Eu aqui sentada olhando isso tudo, relembro de onde nós viemos [emoção]. Isso representa muito para a gente, meu marido trabalhou muito para conquistar tudo que conquistou", disse Leila durante a cerimônia. "Isso tudo veio do trabalho do meu marido e da nossa paixão pelo Palmeiras. Se não fosse o Palmeiras, não teria essa ideia, que foi minha, de patrocinar o Palmeiras em 2015 e não tenho dúvida nenhuma de que a minha vida e do meu marido ficou muito melhor depois desse grande patrocínio".

𝕬𝖊𝖗𝖔𝖕𝖔𝖗𝖈𝖔 ON! 🛩️

O avião da Placar que será usado pela delegação do #MaiorCampeãoDoBrasil já chegou e a presidente @leilapereiralp apresentou a aeronave em São José dos Campos, no interior de SP 🐷#AvantiPalestra — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 27, 2023

Por que o Palmeiras comprou um avião novo?

A aeronave não é exatamente do Palmeiras. Foi comprada pela empresa de Leila, a Placar Linhas Aéreas, que segundo apuração do "Globo Esporte" com a Anac, "ainda está em processo de autorização para comercialização de voos no Brasil". Ela será alugada pelo clube em tempo integral. Por esse motivo, não recebeu as cores do Palmeiras — a ideia é que, quando o Verdão não utilizar o avião, ele será alugado para outros clubes brasileiros.

Hoje, em seus deslocamentos, o Palmeiras utiliza aviões fretados, o que não somente desgasta os jogadores como também acaba tendo um preço elevado. Com uma aeronave própria, Leila acredita que os custos serão menores e a logística ficará facilitada, o que amplia o desempenho da equipe.