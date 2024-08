Premiê da Romênia diz ser 'inaceitável' revisão de nota que tirou medalha de ginasta

O primeiro-ministro da Romênia, Marcel Ciolacu, informou que não irá comparecer à cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no próximo domingo, 11, como forma de protesto à decisão dos árbitros que tirou a medalha de bronze de Ana Barbosu na prova feminina de solo da ginástica artística. A brasileira Rebeca Andrade ficou com o ouro (tornando-se a maior medalhista do Brasil na história dos Jogos), e as norte-americanas Simone Biles e Jordan Chiles completaram o pódio.

Com a nota 13.700, a romena estava comemorando a medalha de bronze quando uma revisão da nota dada a Jordan Chiles fez com que a norte-americana subisse de 13.666 a 13.766 e, com isso, tomasse o 3º lugar. Quando viu essa mudança, Barbosu ficou incrédula Até mesmo a lenda Nadia Comaneci, primeira ginasta a tirar nota 10 na história, reclamou da mudança.