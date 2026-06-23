Portugal x Uzbequistão: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Em busca da primeira vitória na Copa do Mundo, a seleção portuguesa volta a campo nesta terça-feira, 23, às 14h, no horário de Brasília, para enfrentar o Uzbequistão no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos.

As duas equipes chegam pressionadas após não vencerem na rodada de abertura do Grupo K. Portugal ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, com gol de João Neves, enquanto o Uzbequistão foi derrotado por 3 a 1 pela Colômbia, mesmo tendo marcado uma vez no confronto.

No cenário da chave, o resultado torna o duelo ainda mais relevante para ambos os lados, que buscam a primeira vitória na competição para seguir vivos na disputa por vaga na próxima fase.

Portugal busca reação com Cristiano Ronaldo em campo

O ataque português chega ao confronto com atenção redobrada sobre Cristiano Ronaldo, que passou em branco na estreia e foi alvo de críticas da imprensa internacional após desperdiçar uma grande oportunidade. O atacante tenta marcar seu primeiro gol nesta edição do torneio.

Uzbequistão aposta em organização sob comando de Cannavaro

Do outro lado, o Uzbequistão entra em campo sob o comando de Fabio Cannavaro e tenta se recuperar da derrota na estreia.

A equipe marcou contra a Colômbia, mas não conseguiu evitar o revés por 3 a 1 e ocupa a última posição do grupo.

Qual é a horas do jogo Portugal x Uzbequistão?

O jogo acontece às 14h, no horário de Brasília.

Onde assistir a Portugal x Uzbequistão?

A partida entre Portugal e Uzbequistão terá transmissão ao vivo da CazéTV, disponível sem custo adicional pelo Disney+.

A arbitragem será comandada por Jalal Jayed (Marrocos), com assistência de Zakadia Brinsi e Mostafa Akarkad. O VAR ficará a cargo de Leodan Gonzalez (Uruguai).

Prováveis escalações