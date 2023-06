Luís Castro vai sair do Botafogo: Clube anuncia saída de treinador após um ano e três meses

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira, 30, que o técnico português, Luis Castro, não irá mais comandar a equipe. A informação foi confirmada pelas redes sociais do clube.

Veja a nota:

"O Botafogo foi comunicado nesta sexta-feira (30) pelo técnico Luís Castro sobre a sua decisão de aceitar proposta de um clube do exterior, o que encerra a atuação no comando técnico da equipe. Também deixam o Clube os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista. O Clube agradece aos profissionais pelo serviços prestados e deseja sucesso nos futuros" desafios.

Na atual edição do Brasileirão, Castro conseguiu fazer o Botafogo fazer a sua melhor campanha da história da competição, com 10 vitorias nos primeiros 12 jogos. Ele chegou ao Brasil em abril de 2022 para implementar um projeto de longo prazo no clube, que recentemente virou clube-empresa.

Pela equipe, Castro esteve no comando por 81 jogos, com 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Em pouco mais de um ano e três meses de trabalho como treinador, ele marcou 116 gols e sofriu 71 gols.

Quem será o novo técnico do Botafogo?

O nome favorito para assumir o comando técnico da equipe é Bruno Lage, ex-treinador do Benfica de 47 anos que recentemente recusou o Atlético-MG. Apesar dos rumores, até o momento não há confirmação de nenhuma das partes.

Proposta do Al-Nassr

O salário oferecido ao português foi de 6 milhões de euros por ano, além de uma casa avaliada em 2,5 milhões de euros. A oportunidade de treinar o craque português Cristiano Ronaldo também seduziu Castro, tanto que o CR7 ligou para o treinador na tentativa de convencê-lo em aceitar a proposta.