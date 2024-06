Panamá x Estados Unidos: onde assistir e horário pela Copa América

O Panamá e Estados Unidos se enfrentam nesta quinta-feira, 27, às 19h, no estádio Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão na ESPN e Star+.

O Panamá vem mostrando um bom desempenho no torneio, buscando uma vaga na próxima fase. Por outro lado, os Estados Unidos, jogando em casa, contam com o apoio de sua torcida para garantir uma vitória importante na competição. Ambas as equipes estão focadas em assegurar um bom resultado, prometendo um jogo emocionante para os torcedores.

Onde assistir ao vivo o jogo do Panamá x Estados Unidos hoje pela Copa América?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre o Panamá e Estados Unidos terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir online o jogo do Panamá x Estados Unidos hoje?

Você pode assistir a partida online pela plataforma Star+.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.