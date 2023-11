Parceira do Flamengo repete Diego's e produz ingressos para despedidas de Filipe Luís e Rodrigo Caio

Os lindos ingressos confeccionados para a partida contra o Cuiabá, neste domingo, 3, no estádio do Maracanã, para as despedidas do lateral-esquerdo Filipe Luís e do zagueiro Rodrigo Caio, tiveram a participação de um parceiro direto do Flamengo, a Eleven Tickets Imply. A empresa, que está ao lado do rubro-negro desde 2017, atendeu à solicitação da diretoria em tempo recorde e conseguiu fazer em apenas cinco dias toda a produção dos bilhetes e a entrega dos insumos para troca nos pontos de venda.

A dupla, que terá as taças conquistadas pelo Flamengo expostas no gramado do Maracanã, vivem momentos distintos no encerramento do ciclo no clube carioca; Rodrigo Caio não terá o contrato renovado, enquanto que Filipe Luís anunciou a aposentadoria.

Além da foto de ambos nos ingressos, outra homenagem será a comercialização de um copo personalizado da partida com a imagem dos dois ídolos. Em 2022, a Eleven Tickets Imply já havia participado da mesma confecção na despedida do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas, e também do massagista Denir, que se aposentou após 40 anos de serviços prestados na Gávea.

Para Tironi Paz, CEO da Imply, os 'bastidores' de uma produção envolve uma série de variáveis. "Trata-se de uma iniciativa que o Flamengo sempre faz para homenagear seus ídolos, e da nossa parte envolve um trabalho complexo que vai desde a preparação do material até o tempo de logística e a distribuição nos pontos de venda e retirada. É mais um diferencial que conseguimos atender e que pode servir de inspiração para outras agremiações", explica.

Desde 2017, o Flamengo utiliza a Plataforma ElevenTickets Imply®️ para gerenciar seus canais de vendas de ingressos de forma integrada e inteligente, na web e em bilheterias. Além disso, conta com o app Fla Ingressos, integração com sócio-torcedor e gestão de ondas de vendas e com controle de acessos do Maracanã e equipes de suporte.

A solução garante infraestrutura robusta e de alta performance, com estabilidade e segurança para atender grandes volumes de público. Como exemplo, em 2022, foi atingido o recorde de 120 segundos entre abertura de vendas e sold out de todos ingressos para a final da Copa do Brasil.