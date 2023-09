Palmeiras é o clube que mais faturou com premiações entre Libertadores e Sul-Americana

Em semana de decisões, cinco clubes brasileiros garantiram continuidade na disputa pela Copa Libertadores e Sul-Americana, dentre 14 que se classificaram para a temporada de 2023. Já em novas fases decisivas, chama atenção os faturamentos obtidos por cada time nacional que, juntos, já ultrapassam a marca de R$ 160 milhões nas duas competições.

Ao se tratar do principal torneio de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, a equipe comandada por Abel Ferreira dispara e torna-se a que mais arrecadou com premiações na Libertadores, com cerca de US$ 9.75 milhões (R$ 48,2 milhões). O Fluminense com US$ 9.15 milhões (R$ 45,3 milhões) e o Internacional com US$ 9.15 milhões (R$ 44,5 milhões), aparecem na sequência.

De acordo com a Conmebol, os valores se dividem em: U$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) por bonificação em cada vitória na fase de grupos; US$ 3 milhões (R$ 14,8 milhões) na própria fase de grupos; US$ 1,25 milhão (R$ 6,2 milhões) nas oitavas de final; US$ 1,7 milhão (R$ 8,4 milhões nas quartas; e US$ 2,3 milhões (R$ 11,3 milhões) na semifinal. Para quem chegar à grande decisão, as premiações estipuladas para o vice e para o campeão ficam em US$ 7 milhões (R$ 34,5 milhões) e US$ 18 milhões (R$ 88,6 milhões), respectivamente.

“Levançar a taça Libertadores é um grande objetivo para nós e para o torcedor colorado. Ter a oportunidade de colocar mais um troféu de peso na galeria é muito motivador, e, claro, os retornos comerciais e financeiros que a competição proporciona e que colaboram para os nossos planejamentos diários também são importantes. Sabemos da grandiosidade e do significado para o Internacional avançar nessa disputa e seguiremos empolgados e concentrados nos próximos passos que carregam um alto nível de dificuldade”, declara Alessandro Barcellos, presidente do Internacional.

Já na Copa Sul-Americana, o Corinthians já havia embolsado US$ 1,15 milhão (R$ 5,63 milhões) após entrar nos playoffs. Com a vaga para a semifinal, garantiu mais uma premiação de 800 dólares, o que corresponde a 3,8 milhões de reais. No total, o Timão já soma pouco mais de R$ 9 milhões.

O Fortaleza, por sua vez, atingiu uma marca inédita em sua história, sendo o primeiro clube do nordeste a chegar a uma semifinal da Sula. Até o momento, são mais de R$ 16 milhões em premiação.

“Essa classificação é resultado de um trabalho de muitos anos e realizado com muita dedicação pela direção, comissão técnica, atletas, funcionários e a nossa torcida. É uma grande felicidade conquistar este feito e representar o nosso futebol nordestino. Agora, é focar para a próxima fase que, sem dúvidas, será muito desafiadora”, comenta Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

Para este campeonato, as premiações incluem: US$ 100 mil (R$ 494 mil) por vitória na fase de grupos; US$ 900 mil (R$ 4,46 milhões) na fase de grupos; US$ 500 mil (R$ 2,47 milhões) no playoff; US$ 550 mil (R$ 2,71 milhões) nas oitavas de final; US$ 600 mil (R$ 2,96 milhões) nas quartas; e US$ 800 mil (R$ 3,95 milhões) na semifinal. Ao avançarem, as equipes podem conquistar US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões) como vice ou US$ 5 milhões (R$ 24,7 milhões) como campeão.