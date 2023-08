Onde assistir Palmeiras x Deportivo Pereira hoje, quarta, 30, na Libertadores; veja horário

O Palmeiras e o Deportivo Pereira se enfrentam nesta quarta-feira, 30, às 21h30, no Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. A partida é válida pela Copa Libertadores da América.

Os torcedores do Verdão estão com expectativas altas para esta partida, após o elenco do time ter reencontrado uma tática e sinergia eficientes nas últimas semanas.

O clube, liderado por Abel Ferreira, luta para conquistar sua classificação para a semifinal da Conmebol.

Hoje, a pressão parece ser maior pelo Palmeiras receber o rival, Deportivo Pereira, em sua casa pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Depois de sua vitória na Colômbia, por 4 a 0, time pode até perder por três gols de diferença que ainda pode ter a vaga na competição.

Mesmo assim, as coisas podem ficar complicadas para Abel Ferreira, que terá que encontrar soluções para alguns desfalques no elenco. Como é o caso de Gabriel Menino, que está suspenso, e Dudu, lesionado. Além deles, Atuesta está indisponível e há dúvidas em relação a Luis Guilherme.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Palmeiras x Deportivo Pereira da Libertadores da América hoje

O jogo desta quarta-feira às 21h30 entre Palmeiras x Deportivo Pereira terá transmissão ao vivo na Globo e ESPN.

Como assistir o jogo do Palmeiras online?

A partida também será transmitida pela ESPN, que possui transmissão pelo Star+.

Quais são os próximos jogos do Palmeiras ?