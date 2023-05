País do Beach Tênis? Brasil atrai melhores atletas do mundo na modalidade

Nesta semana, a etapa do circuito Mundial de Beach Tennis começou em Balneário Camboriú. O torneio oferece 150 pontos no Ranking Nacional da CBT. As finais aconteceram no último sábado.

Os brasileiros Giovanni Cariani e Gustavo Russo venceram no masculino, e a dupla italiana Giulia Gasparri e Ninny Valentini levaram entre as mulheres. Os campeões levaram US$ 35 mil.

Mais do que apenas um hobby, a modalidade passou a ser reconhecida pelo profissionalismo e pela prática do esporte em alta performance no Brasil. Além de receber os principais torneios, o país conta com atletas que já conseguiram feitos expressivos e que inclusive já são donos de muito prestígio com as grandes marcas.

Número 1 do país e quarto colocado no ranking mundial, André Baran é patrocinado por cinco empresas: Praia Clube, Havan, Unimed, Shark e Urca Select Car. Além disso, o atleta possui mais de 100 mil seguidores nas redes sociais.

“Eu percebo, desde o início da minha carreira, o quanto este esporte se profissionalizou. Os circuitos mundiais ganham cada vez mais grandes dimensões no mundo e, com toda certeza, o Brasil tem mostrado ser uma potência no Beach Tennis. Ver esse progresso, além de poder participar dele, me deixa muito feliz”, afirma Baran, campeão ao lado de Nikita Burmakin da última edição do Sand Series, disputada em Ribeirão Preto.

André Baran, porém, não é o único queridinho entre os brasileiros. Outros nomes, sobretudo os da nova geração, caso de Vitória Marquezini, atleta de 17 anos que já soma sete títulos na carreira, e Miguel Peres, de 22 anos, despontaram com força. Esses dois atletas, por exemplo, são alguns desta safra que já vislumbram com sucesso e visibilidade na modalidade, mesmo com a pouca idade.

De acordo com a Confederação Brasileira de Tênis, em 2021 havia mais de 400 mil praticantes de Beach Tennis no país. No ano passado, este número mais do que dobrou, registrando um crescimento de 175% e atingindo a marca de 1 milhão de pessoas. Outro dado que ilustra esta profissionalização está no ranking ITF. Na categoria masculina, dos 20 melhores colocados, seis são brasileiros. Já na feminina, este número é ainda maior, sendo oito representantes.

Melhores do mundo moram no Brasil

O Brasil também é a casa dos melhores jogadores do mundo. Os atuais número 1 da categoria masculina e feminina, o italiano Michelle Cappelletti e suas compatriotas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, moram em São Paulo. A estrutura oferecida e a quantidade de torneios importantes que são disputados aqui são fatores que justificam a vinda desses atletas.

Na última semana, a Arena Beach Ribeirão foi palco da etapa nacional do Sand Series, o Mundial de Beach Tennis. O torneio aconteceu entre os dias 19 e 23 de abril e reuniu os principais nomes da modalidade. Mais de 12 mil pessoas acompanharam os jogos com os melhores do mundo em Ribeirão Preto (SP).

“O torneio teve uma atmosfera incrível. Os jogos na Arena, sobretudo as semifinais e finais, lotaram e deu para perceber o envolvimento e a paixão do público pela modalidade. Daqui para frente, o Beach Tennis só tende a crescer e se consolidar no Brasil e ficamos felizes em ajudar a contribuir um pouco mais para o desenvolvimento deste esporte”, afirma Anderson Rubinatto, membro do Comitê Organizador do Sand Series Ribeirão.