Onde será a final da Libertadores 2023? Veja horário, local e data do confronto

A final da Libertadores será no dia 4 de novembro, provavelmente às 17h (de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Onde será a final da libertadores 2023?

A final este ano será no no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Como comprar ingressos para final da Libertadores 2023?

As categorias e os preços dos ingressos disponíveis são os seguintes:

Categoria 1: R$ 1.300,00

Categoria 2: R$ 800,00

Categoria 3: R$ 260,00 (exclusivo para clubes finalistas)

A categoria 3, setor indicado aos clubes finalistas, ainda não está disponível para venda ao público em geral. Após a definição dos clubes finalistas, serão divulgadas as condições de compra desta categoria, de acordo com a logística de vendas de cada clube.

Os ingressos são nominais e intransferíveis. A compra máxima por usuário é de cinco ingressos (o usuário + 4 pessoas). Como esses ingressos são nominais, cada usuário também deverá registrar seus acompanhantes.

Os torcedores também terão a oportunidade de comprar pacotes completos, incluindo voos, acomodações e ingressos, oferecidos pela ABSOLUT Sport, a parceira oficial de pacotes de viagem para torcedores da Conmebol Libertadores.