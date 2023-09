Vendas de pacotes oficiais para a final da Libertadores atrai torcedores internacionais

A final da Conmebol Libertadores 2023 tem comprovado as expectativas de sucesso. A decisão atraiu rapidamente fãs em busca de pacotes oficiais para o evento, que já tem milhares de compras confirmadas. E não só de torcedores da América do Sul.

A Absolut Sport, parceira da Conmebol e agência oficial para as finais da Libertadores e Sudamericana, registrou intensa busca nas duas primeiras semanas de vendas por meio de seu e-commerce. Na plataforma, fãs de países como Estados Unidos, Canadá, Suíça e Dinamarca já garantiram seus lugares na decisão no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame

Pacotes negociados

Cerca de 40% dos pacotes já negociados foram para compradores de fora do Brasil, incluindo a Argentina, que tem o Boca Juniors ainda na disputa por uma vaga na final. Algumas opções de hotéis parceiros da agência já estão com lotação máxima, os principais localizados na Zona Sul da cidade. A decisão está confirmada para o dia 4 de novembro no Maracanã.