Galvão Bueno voltou para a Globo? Entenda a nova função do ex-narrador nas Olimpíadas

Quando chega a hora de um jogo decisivo, é comum que muitos brasileiros lembrem da voz de Galvão Bueno na narração do futebol. Embora tenha anunciado sua aposentadoria há mais de um ano, ele decidiu dar um break no descanso e vai retornar à cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 com a TV Globo.

O último grande evento esportivo com a participação de Galvão foi a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Esta é a 11ª Olimpíada que o locutor atua pela emissora carioca.

Nesta edição, ele embarca para a capital francesa acompanhado de sua esposa Desirée Soares, com quem está junto desde 2000.

“Vai ser uma maratona que terei que fazer, mas dá tempo para tomar um bom vinho, certamente. Ver as coisas do evento... Uma Olimpíada é para ser apreciada, curtida e aproveitada. Eu aproveitei o máximo que pude desde 1984, que foi a minha primeira na Globo”, contou Galvão Bueno em entrevista ao site Gshow.

Durante as Olimpíadas de Paris, Galvão enfrentará uma verdadeira "maratona", começando com a cerimônia de abertura na próxima sexta-feira, 26, e apresentando crônicas diárias na Central Olímpica. No entanto, ele acredita que conseguirá aproveitar um pouco da Cidade Luz.

O anúncio do retorno de Galvão foi feito em um evento no mês passado, no Rio de Janeiro. Na cerimônia de abertura, ele estará ao lado de Luís Roberto, Daiane dos Santos e Ítalo Ferreira.

Que horas começa a abertura das Olimpíadas de Paris?

As Olimpíadas de Paris 2024 acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Os jogos de algumas modalidades começaram na quarta-feira, 24. No entanto, a cerimônia de abertura do evento esportivo está marcada para esta sexta-feira, 26, às 14h, em Paris.

Onde assistir?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay e Cazé TV.