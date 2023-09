Libertadores 2023: ingressos para final começam a ser vendidos; veja valores

A Conmebol iniciou nesta terça-feira, a partir das 15h, a venda de ingressos para a final da Copa Libertadores. A partida será disputada no dia 4 de novembro, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors seguem na competição.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

As categorias e os preços dos ingressos disponíveis são os seguintes:

Categoria 1: R$ 1.300,00

Categoria 2: R$ 800,00

Categoria 3: R$ 260,00 (exclusivo para clubes finalistas)

A categoria 3, setor indicado aos clubes finalistas, ainda não está disponível para venda ao público em geral. Após a definição dos clubes finalistas, serão divulgadas as condições de compra desta categoria, de acordo com a logística de vendas de cada clube.

Os ingressos são nominais e intransferíveis. A compra máxima por usuário é de cinco ingressos (o usuário + 4 pessoas). Como esses ingressos são nominais, cada usuário também deverá registrar seus acompanhantes.

Os torcedores também terão a oportunidade de comprar pacotes completos, incluindo voos, acomodações e ingressos, oferecidos pela ABSOLUT Sport, a parceira oficial de pacotes de viagem para torcedores da Conmebol Libertadores.

Pelo segundo ano consecutivo (a primeira foi a final da Libertadores em Guaiaquil, no Equador) uma empresa brasileira será responsável pela comercialização: a Imply® ElevenTickets, que vai desenvolver e operar os canais integrados de venda de ingressos, controle de acessos no estádios e operação de matchday.

Como comprar os ingressos para a final da Libertadores 2023?

No site white label e de navegabilidade intuitiva, os torcedores poderão escolher a sua experiência completa adquirindo ingressos para a final, com opções de estadia no Rio de Janeiro.

Além disso, a ElevenTickets oferecerá aos torcedores o App com a carteira digital de ingressos (e-wallet). A tecnologia permite a inclusão dos ingressos através da plataforma ElevenTickets, para realizar a validação dos acessos no estádio por meio de QR Code dinâmico.

Quando o setor da Categoria 3 será aberto?

A categoria 3, setor indicado aos clubes finalistas, abrirá assim que definir os confrontos que será na semana do dia 2 de outubro.

Quando é a final da Libertadores 2023?

A decisão da principal competição de clubes da América do Sul seja disputada no dia 4 de novembro.