Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo hoje, quinta-feira, 20; veja horário

São Paulo recebe o Coritiba neste quinta-feira, 20, às 20h, no estádio do Morumbi, em São Paulo. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão Série A.

Em jogo atrasado, o tricolor paulista luta para se aproximar do G6. O time não vence há duas partidas, um empate e uma derrota, e precisa da vitória para seguir sonhando com a Libertadores.

Já o Coritiba, joga pela sua permanência na Série A. O time está na 14ª posição com apenas três pontos de distância do primeiro time na zona da rebaixamento. Para seguir respirando tranquilamente, o time curitibano quer os três pontos.

Escalação do São Paulo hoje

Felipe Alves, Rafinha, Luizão (Diego Costa), Léo e Reinaldo; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick e Igor Gomes; Luciano e Calleri

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do São Paulo



O jogo desta quinta-feira às 20h entre São Paulo x Coritiba terá transmissão ao vivo no Premiere.



Próximos jogos do São Paulo

23/10 - São Paulo x Juventude - Brasileirão

20/10 - São Paulo x Atlético-GO - Brasileirão

Leia também: