Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG hoje, quinta-feira, 27; veja horário

O Atlético-MG recebe o Juventude nesta quinta-feira, 27, às 19h30, no estádio do Mineirão, em Minas Gerais. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A.

Após empate com o Fortaleza na última rodada, o Galo busca retomar o caminho da vitória diante do lanterna do campeonato. A equipe é a 7ª colocada com 48 pontos.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Atlético-MG



O jogo desta quinta-feira às 19h30 entre Atlético-MG x Juventude terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.



Próximos jogos do Atlético-MG

01/11 - São Paulo x Atlético MG - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 07/11 - Atlético MG x Botafogo - Brasileirão Série A

