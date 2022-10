Cristiano Ronaldo no Brasil? Jogador está aberto a clubes do continente americano

Informação do jornal espanhol Diario AS, da Espanha, da segunda-feira, 24, informa que o atacante Cristiano Ronaldo estaria disposto a ouvir propostas de clubes do continente americano, e que teria como prioridade o Brasil e a MLS, dos Estados Unidos.

💥 El Manchester United habría dado el ok para que Cristiano abandonase el equipo en el mercado invernal 🤔 ¿Dónde crees que terminará el portugués? pic.twitter.com/Nqg6XcCVw2 — Diario AS (@diarioas) October 24, 2022

Nas redes sociais, torcedores do Brasil inteiro entraram em euforia e fizeram postagens pedindo para os presidentes e diretores de seus respectivos clubes fossem atrás do jogador.

CR7 PODE JOGAR NO BRASILEIRÃO! Segundo o “Jornal AS”, Cristiano Ronaldo está ouvindo propostas para jogar em ligas ao redor do mundo. Sua preferência é a MLS ou Brasil. O MAIOR SONHO DA NOSSA VIDA! pic.twitter.com/92ZKVykbXq — Curiosidades da Bola - PIETRO (@curiosidadesdb) October 24, 2022

"Cristiano Ronaldo transcende o futebol, é uma das personalidades mais conhecidas do mundo inteiro, ainda mais nesse mundo dinâmico que vivemos hoje com as redes sociais. Além da questão esportiva, que acredito que ele ainda tenha lenha pra queimar, traz uma imagem sensacional de mídia, atração de patrocinadores, visibilidade da marca da camisa que ele for vestir", afirma o presidente do Fortaleza Marcelo Paz, um dos principais líderes da formação da nova liga no Brasil.

Cristiano, que tenta deixar o Manchester United desde o começo da temporada, tem se envolvido em algumas polêmicas recentes no seu atual time.

Na última quarta-feira, 19, mesmo após a vitória sobre o Tottenham pela Premier League, por 2x0, CR7 deixou o banco de reservas e foi embora, o que irritou bastante o treinador Ten Hag e a torcida.

Alguns dias antes, no domingo, 16, o craque português foi substituído durante o segundo tempo e, na saída do campo, foi flagrado balançando a cabeça em tom de descontentamento com o técnico e pronunciando xingamentos, em português.

Segundo leituras labiais, o atleta teria dito palavrões em referência ao treinador. Esta, no entanto, não é a primeira vez que o atacante demonstra forte insatisfação com acontecimentos dentro do campo. No início do ano, em janeiro, Cristiano já havia sido protagonista de outra polêmica nos Reds Devils, também após ser substituído.

O fato se deu quando o atacante deixou os gramados na metade do segundo tempo da partida em que o clube de Manchester venceu o Brentford pelo placar de 3 a 1. Na ocasião, após ser substituído pelo então treinador Ralf Rangnick, Cristiano saiu de campo evidenciando seu descontentamento ao gesticular com o técnico e questionar sobre o motivo da troca.

Após o ocorrido, o atacante foi criticado pela imprensa inglesa, dentre eles o ex-jogador de Chelsea e Aston Villa, Andy Townsend, que considerou a atitude como inaceitável, e o jornalista Phil McNulty, da BBC, que desaprovou a personalidade de “querer ser maior do que o Manchester United".

A carreira do jogador português, aliás, é marcada por outras dessas polêmicas, tanto atuando pelo Manchester United, quanto com as camisas de Portugal e Real Madrid. Outro exemplo recente ocorreu em março de 2021, quando a arbitragem anulou um possível gol do atacante que daria vitória à seleção portuguesa contra a Sérvia. Irritado, CR7 reclamou com o juiz, levou cartão amarelo e, insatisfeito, abandonou o campo.

O especialista em marketing esportivo, Fábio Wolff, entende que apesar de precisar evitar que as atitudes se estendam, Cristiano Ronaldo possui uma imagem “muito boa”, construída a base de muito trabalho e estratégia, evidenciada pelo seu profissionalismo e ações sociais que realiza para ajudar outras pessoas.

“O que está acontecendo agora são atitudes pontuais que ele tomou e que estão gerando polêmica. Ele deve prestar atenção para não deixar essas atitudes se estenderem, porque isso a médio e longo prazo não fará bem para a imagem dele. Ronaldo está passando por um momento de dificuldade de gerenciar esse período, mas não podemos julgar a imagem de uma carreira inteira por um pequeno momento de instabilidade”.

Armênio Neto, especialista em negócios no esporte e que também atua na intermediação entre marcas, clubes e jogadores, concorda que Cristiano Ronaldo tem uma imagem sólida e diz que esse tipo de atitude causa prejuízos à imagem do atleta apenas se for algo que se repita constantemente. Em casos esporádicos, ainda mais como o do último domingo, que mostra o desejo do atleta de atuar, não há crise.

"Resultados em campo costumam se sobrepor a eventuais deslizes de comportamento, desde que não sejam graves. Postagens e entrevistas mais ásperas acontecem e fazem parte da vida de um atleta superexposto. Mas a recorrência é que pode prejudicar a relação com as marcas e os fãs”, explica.

Contratado pelo Manchester United no ano passado, Cristiano contribuiu com gols importantes apesar de não conseguir garantir vaga na Champions League deste ano. Já no início da atual temporada, viveu um incômodo jejum de seis partidas sem balançar as redes. Em 12 jogos até o momento, o atacante soma dois gols e uma assistência.

Sem fazer uma temporada empolgante em 2022, Cristiano Ronaldo ficou apenas com a 20ª segunda colocação na Bola de Ouro, após lista divulgada pela France Football na manhã desta segunda-feira (17). A posição no ranking é a pior desde que entrou na disputa, em 2004, e iguala a colocação alcançada em 2005.

"O pós carreira é muito maior do que a própria carreira, ou seja, ao longo dos anos de trabalho, que na maioria das vezes é uma grande batalha diária, o atleta deve se preparar para os anos que virão. No caso de um super atleta como o Cristiano, a proporção de cuidado é muito maior, pois tudo que se faz vira uma grande notícia, vista de várias formas", explica Renê Salviano, CEO da agência Heatmap, especialista em marketing esportivo, e ex-agente FIFA, com participação em transferências internacionais de atletas.