Onde assistir ao vivo o jogo Bayern de Munique hoje, quarta-feira, 12; veja horário

O Bayern de Munique visita o Vitoria Pilzen nesta quarta-feira, 12, às 16h, no estádio Doosan Arena, na República Tcheca. A partida é válida pela quarta rodada da Liga dos Campeões.

Após golear o time tcheco por 5 a 0 na semana passada, o Bayern busca um segundo triunfo agora fora de casa. A equipe alemã é líder isolada do Grupo C com nove pontos.

Prováveis escalação do Bayern

Escalação do Bayern: Neuer; Kimmich, Pavard, Upamecano, Mazraoui; Goretzka, Sabitzer; Sane, Muller, Mane; Choupo-Moting.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Bayern de Munique

O jogo desta quarta-feira às 16h00 entre Vitória Pilzen x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo no HBO Max.

Próximos jogos do Bayern

16/10 - Bayern de Munique x Freiburg - Campeonato Alemão

19/10 - Augsburg x Bayern de Munique - Campeonato Alemão

