Onde assistir ao vivo e qual horário do UFC 283 Rio; Glover Teixeira e Deiveson disputam cinturão

O Ultimate Fighting Championship realiza neste sábado, 21, às 20h, o UFC 283 no Rio de Janeiro. O evento volta ao Brasil após três anos. A expectativa é pela disputa do cinturão do peso meio-pesados entre o brasileiro Glover Teixeira e o norte-americano Jamahal Hill. Deiveson Figueredo também luta para manter o cinturão do peso mosca. O card completo irá contar com 15 brasileiros.

Glover é ex-campeão e recordista de finalização, com 13, da categoria. Atual número 2 do ranking, ele terá a chance de recuperar o título sete meses após perder para Jiri Prochazka no UFC 275. Ele irá enfrentar Jamahal Hill, de 31 anos, que perdeu apenas uma vez no MMA. Com 43 anos, Teixeira tem 33 vitórias e 8 derrotas.

Deiveison vai protagonizar algo inédito na história do UFC. Ele e Brandon Moreno serão os primeiros combatentes que se enfrentam em uma tetralogia, quatro vezes. No último confronto, em janeiro de 2022, o brasileiro venceu Moreno. Os dois melhores lutadores da categoria se enfrentam novamente pelo cinturão. Após lesão de Deiveison, o título interino foi colocado em jogo pelo UFC e ficou com Brandon. Agora, o brasileiro precisará vencer para reafirmar o cinturão.

Despedida de Mauricio Shogun Rua do UFC

Experiente e histórico lutador do MMA, Mauricio Shogun Rua fará sua despedida do esporte no UFC 283. Shogun já foi campeão do peso meio-pesados, em 2010. Aos 41 anos, ele irá lutar pela última vez contra o ucraniano Ihor Potieria. "É uma emoção muito grande, nervosismo e tenho que me concentrar. Tem essa pressão da aposentadoria. Vou estar focado para não pesar. Ele é um cara novo, que é do muay thai, então certeza será inevitável a luta em pé. Ele tem a juventude e eu a experiência. Será um desafio de gerações e espero que a mais velha vença", disse ao comentar a luta. Foram 27 vitórias e 13 derrotas na carreira.

Veja horário e onde assistir o UFC 283, no Rio de Janeiro

O UFC deste sábado começa às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão de todas as lutas no UFC Fight Pass e do card preliminar na TV Bandeirantes.

Horário e onde assistir ao vivo Glover Teixeira x Jamahal Hill

A luta entre Glover Teixeira e Jamahal Hill, que vale o título do peso meio-pesados, deve começar por volta das 0h de domingo e terá transmissão ao vivo no streaming UFC Fight Pass.

Horário e onde assistir ao vivo Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

A luta entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno, que vale o título do peso mosca, deve começar por volta das 0h de domingo e terá transmissão ao vivo no streaming UFC Fight Pass.

Veja as lutas do card preliminar do UFC 283

20h - transmissão no UFC Fight Pass

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Jailton Almeida

Peso-galo: Luan Lacerda x Cody Stamann

Peso-leve: Ismael Bonfim x Terrance McKinney

Peso meio-médio: Warlley Alves x Nicolas Dalby

Peso-pena: Josiane Nunes x Zarah Fairn

Peso-galo: Saimon Oliveira x Daniel Marcos

22h - transmissão da Band e no UFC Fight Pass

Peso meio-pesado: Mauricio Shogun x Ihor Potieria

Peso-médio: Gregory Rodrigues x Brunno Ferreira

Peso-leve: Thiago Moisés x Melquizael Costa

Peso meio-médio: Gabriel Bonfim x Mounir Lazzez

Veja as lutas do card principal do UFC 283

Cinturão peso meio-pesado: Glover Teixeira x Jamahal Hill

Cinturão peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso meio-médio: Gilbert Durinho x Neil Magny

Peso-mosca:: Lauren Murphy x Jéssica Andrade

Peso meio-pesado: Paul Craig x Johnny Walker

Preço de ingresso para o UFC 283 no Rio; veja onde comprar

A venda do ingresso para o UFC 283, no Rio de Janeiro, está disponível no site da Eventim. Os preços dos ingressos variam entre R$ 390 e R$1.300, com seis setores aberto ao público. Até a publicação desta matéria, apenas o pacote vip, com custo de R$ 2340, estava esgotado.