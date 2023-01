UFC Fight Pass: conheça o novo streaming da Ultimate

O UFC Fight Pass é a nova casa virtual do MMA em 2023. Lançada no dia 1º de janeiro no Brasil, a plataforma de streaming é um serviço de assinatura para esportes de combate com preço de R$ 24,90 mensais. O UFC Rio, que será no próximo sábado 21, já estará disponível no serviço.

As lutas migraram para o Fight Pass após anos no Combate, canal do grupo Globo. O serviço, além de transmitir todos os eventos ao vivo, terá cerca de 20 mil horas de arquivo, tudo em português. Com a plataforma, o UFC segue o caminho da NBA e da Federação Paulista de Futebol ao lançar um streaming próprio para seus eventos.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Lawrence Epstein, vice-presidente Sênior e COO (Chief Operating Officer) global do UFC, explicou que a chegada do serviço no Brasil tem relação com o sucesso dos brasileiras na maior organização de MMA do mundo. "Nós tivemos grandes nomes aqui no Brasil, como Anderson Silva, Vitor Belfort, Cigano, agora você pode assistir todos eles no Fight Pass, tudo em português, com legendas e adaptado para o público brasileiro", disse.

Lawrence também citou o momento da marca no Brasil e quais são as metas para o futuro. "Nós temos grandes nomes chegando ao Brasil e o mercado aqui é muito importante. Sempre haverá uma boa relação do UFC com sua base de fãs brasileiros. Dana White diz melhor do que ninguém que estamos no momento de "construir astros". Com esse grande número de atletas no Brasil, muitas estrelas irão sair daqui, portanto nossa meta é criar esses novos ídolos para a modalidade.", explicou.

A ideia de criar uma plataforma própria é uma tendência das organizações. Além do UFC e NBA, a Fifa lançou um streaming para transmissões de jogos da Copa do Mundo, que atingiu bons números de audiência. De acordo com uma pesquisa recente da Sport Track, consultoria em gestão no esporte, cerca de 23% dos consumidores esportivos no Brasil assistem a esportes através de alguma plataforma de streaming, um aumento de cinco pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

UFC Rio

O evento retorna ao Brasil após quatro anos com ascensão de alguns lutadores, como o Charlie do Bronx, Amanda Nunes e Alex Poatan. Antes da pandemia, edições do UFC em solo brasileiro eram uma tradição da organização.

"Nós estamos muito animados com o retorno ao Brasil. O UFC não vinha para o Brasil desde 2019, então estamos empolgados com o retorno", disse Lawrence Epstein.

O que é o UFC Fight Pass?

O Fight Pass é um serviço de assinatura para esportes de combate lançado em 2013. Desde 1º de janeiro de 2023, por um preço de lançamento de a partir de R$ 24,90 mensais, a plataforma já está disponível no Brasil.

A transmissão ao vivo dos eventos do UFC será produzida inteiramente em português, com a participação de comentaristas brasileiros. Além disso, o Fight Pass terá programação original, incluindo cerca de 20 mil horas do arquivo da empresa.

O que tem para assistir no UFC Fight Pass?

O serviço, além de transmitir todos os eventos ao vivo, terá cerca de 20 mil horas de arquivo, tudo em português.

Quanto custa o UFC Fight Pass?

O UFC Fight Pass está no valor de R$ 29,90 mensais.

Parceria com a Band

Para divulgar a chegada do Fight Pass no Brasil, o UFC também está anunciando uma parceria com a Band.

O canal de TV aberta transmitirá até 12 eventos selecionados e conteúdo original da organização, marcando o retorno do UFC à TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018.

A Band, inclusive, produzirá um novo programa semanal voltado para o UFC, com prévias das próximas lutas e perfis dos atletas mais importantes do esporte, incluindo estrelas em ascensão e campeões dominantes.

