Olimpíadas 2024: Brasil enfrenta desafio monumental contra os EUA no basquete

O confronto entre Brasil e Estados Unidos no basquete olímpico de Paris 2024, marcado para as 16h30 no horário de Brasília, promete ser um dos jogos mais emocionantes do torneio. A seleção brasileira, com um elenco repleto de veteranos experientes e jovens promissores, enfrenta a poderosa equipe norte-americana, que conta com algumas das maiores estrelas da NBA, incluindo o lendário LeBron James. Com mais de duas décadas de carreira e inúmeras conquistas, LeBron é uma das figuras centrais deste time dos EUA, que busca sua quinta medalha de ouro consecutiva nos Jogos Olímpicos.

Para o Brasil, que não conquista uma medalha no basquete desde 1964, esta é uma oportunidade de ouro para tentar surpreender e avançar no torneio. Sob o comando do técnico Aleksandar Petrović, o Brasil terá que superar uma verdadeira muralha de talento e experiência para continuar sonhando com uma medalha. A seleção brasileira vem de uma campanha instável na fase de grupos, mas conta com a liderança de jogadores como Marcelinho Huertas e Raul Neto, além do jovem talento Gui Santos, atualmente no Golden State Warriors, e Bruno Caboclo, que tem se destacado nas últimas partidas.

Time estelar

O time dos Estados Unidos, por outro lado, chega embalado por uma fase de grupos impecável, vencendo com folga todas as suas partidas. A presença de LeBron James, junto com outras estrelas como Stephen Curry e Kevin Durant, torna a missão do Brasil ainda mais difícil. LeBron, que retornou ao time olímpico depois de uma ausência nas edições anteriores, busca mais um ouro para sua vasta coleção de títulos, consolidando ainda mais seu legado como um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

Este confronto entre Brasil e Estados Unidos, portanto, não é apenas uma disputa por uma vaga nas semifinais, mas também um choque de estilos e histórias no maior palco esportivo do mundo. Para o Brasil, será necessário um desempenho praticamente perfeito para desafiar o favoritismo dos norte-americanos. Por outro lado, os EUA devem adotar uma postura agressiva desde o início para impor seu jogo e evitar surpresas. De qualquer forma, o duelo promete ser um espetáculo imperdível para os fãs de basquete.

O Brasil assusta?

De acordo com a USA Basketball, a federação norte-americana de basquete, o Brasil, ao lado da Argentina, é a seleção que mais venceu os Estados Unidos na história, com 14 triunfos, o último registrado em 2023 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de basquete, um 83 a 76 para os brasileiros. No entanto, essa vitória não foi contra o chamado "Dream Team" norte-americano, mas, sim, contra uma equipe considerada classe C. No mesmo cenário, em 2022, o Brasil também superou os Estados Unidos por 94 a 79.

No retrospecto geral de jogos, entretanto, o domínio norte-americano é amplo. São 70 vitórias dos Estados Unidos em toda a história da disputa. Em Olimpíadas, o Brasil jamais venceu os norte-americanos. Foram nove jogos, com nove vitórias do adversário.

Para dar mais um "tempero" ao jogo, Draymond Green, jogador do Golden State Warriors e duas vezes campeão olímpico (no Rio-2016 e em Tóquio-2020), disse em seu podcast que espera ver os EUA tendo uma vitória sobre os brasileiros por uma larga vantagem, prevendo que possa ser até por 40 pontos de vantagem.