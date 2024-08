Basquete hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir nesta terça-feira, 06

7/16 A residência da Delegação do Reino Unido na Vila Olímpica é adornada com bandeiras nacionais em Paris, França, em 23 de julho de 2024. À medida que as Olimpíadas de Paris se aproximam, atletas de todo o mundo estão chegando e se acomodando no Vila. Em Paris, as residências dos atletas turcos estão localizadas em ambas as margens do rio Sena. (A residência da Delegação do Reino Unido na Vila Olímpica é adornada com bandeiras nacionais em Paris, França, em 23 de julho de 2024. À medida que as Olimpíadas de Paris se aproximam, atletas de todo o mundo estão chegando e se acomodando no Vila. Em Paris, as residências dos atletas turcos estão localizadas em ambas as margens do rio Sena.)