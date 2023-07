Oitavas da Libertadores 2023: veja a data e horário dos confrontos

A Conmebol definiu nesta quinta-feira, 6, os horário e datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2023. Os confrontos ocorrerão na semana de 01 de agosto e 10 de agosto, com jogos na terça, quarta e quinta-feira.

A única partida que ainda está com alguma indefinição é o jogo de ida entre Argentinos Juniors e Fluminense. Segundo a divulgação da Conmebol, estádio e cidade constam como "a definir"

Veja as datas e os horários dos jogos das Oitavas de final da Libertadores 2023

Jogos de ida

01/08 - 19h - Argentinos Juniors x Fluminense

01/08 - 21h - Bolívar x Athletico-PR

01/08 - 21h - River Plate x Internacional

02/08 - 21h - Nacional-URU x Boca Juniors

02/08 - 21h - Deportivo Pereira x Independiente del Valle

02/08 - 21h30 - Atlético-MG x Palmeiras

03/08 - 19h - Atlético Nacional-COL x Racing

03/08 - 21h - Flamengo x Olimpia

Jogos de volta

08/08 - 19h - Fluminense x Argentinos Juniors

08/08 - 21h - Athletico-PR x Bolívar

08/08 - 21h - Internacional x River Plate

09/08 - 21h - Boca Juniors x Nacional-URU

09/08 - 21h - Independiente del Valle x Deportivo Pereira

09/08 - 21h30 - Palmeiras x Atlético-MG

10/08 - 19h - Racing x Atlético Nacional

10/08 - 21h - Olimpia x Flamengo

Que dia é jogo do Flamengo pelas Oitavas da Libertadores?

O primeiro jogo do Flamengo e Olímpia será no dia 03 de agosto (quinta-feira), às 21h. A volta será no dia 10 de agosto (quinta-feira), no mesmo horário.

Quando o Fluminense joga pelas Oitavas de Final da Libertadores?

O primeiro jogo entre Fluminense e Argentinos Juniors será no 01 de agosto (terça-feira) às 19h. A volta será no 08 de agosto (terça-feira), no mesmo horário.

Quando será o jogo entre Palmeiras e Atlético MG pelas Oitavas da Libertadores?

O primeiro jogo entre Atlético-MG e Palmeiras será no dia 02 de agosto (quarta-feira) às 21h. A volta será no 09 de agosto (terça-feira), no mesmo horário.