O brasileiro Charles Oliveira disputa o cinturão de peso-leve do UFC

O cinturão do UFC de peso-leve, categoria até 70 quilos, pode voltar para as mãos do Brasil. Charles Oliveira, conhecido como “Do Bronx”, vai enfrentar o russo Islam Makhachev na luta principal da edição de número 280, que acontece neste sábado 22 de outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Do Bronx já afirmou que vai apostar no wrestling e na força para vencer a luta. Aos 33 anos, ele é o maior finalizador da história do UFC e vive sua melhor fase, com uma sequência de 11 vitórias. Ele é o líder do ranking do peso-leve do UFC, mas não possui o cinturão da categoria por uma falha na balança.

Nova gestão na carreira

Perto de assumir o cinturão pela terceira vez, Do Bronx agora está sob o gerenciamento da GoDoIt!, empresa global de negócios com foco em esportes, esportes eletrônicos e entretenimento. Nas semanas anteriores à disputa, a GoDoIt! Desenvolveu diversas propostas para o evento.

Uma delas é o documentário Road to Abu Dhabi, que vai acompanhar a rotina de Oliveira até a disputa do cinturão, nos Emirados Árabes. Também está previsto o lançamento de uma NFT e parcerias com grandes marcas. As gravações começaram no dia 22 de setembro, exatamente um mês antes da luta, e irão durar até dia 30 de outubro, quando ele retorna ao Brasil.

UFC vai sair do Combate e ter canal próprio de streaming

Casal brasileiro do UFC quer receber salário por criptomoedas

Com transmissão no YouTube, o documentário vai ser o primeiro programa oficial da “Do Bronx TV”, nova plataforma de conteúdo exclusivo do lutador, que vai engajar pessoas através do esporte, educação e estilo de vida. A Road to Abu Dhadi irá mostrar o backstage dos treinos e da vida pessoal de Oliveira no Brasil e nos Emirados Árabes, eventos especiais em Abu Dhabi, retorno ao Brasil para o encontro com os amigos, fãs e família, além de entrevistas com o atleta, seu time e pessoas próximas do lutador.

Carlos Sollito, CEO da GoDoIt!, conta sobre os planos da companhia. "Entreter é uma forma genuína de troca entre marca e público, onde conseguimos compreender o consumidor e sermos compreendidos ao mesmo tempo. Temos nas mãos oportunidades muito promissoras para gerar resultados estratégicos para a companhia".

Sopro no coração

Charles "Do Bronx" Oliveira nasceu em Vicente de Carvalho, distrito do Guarujá, em São Paulo. Ele passou por diversas dificuldades até chegar ao topo do mundo. Diagnosticado com reumatismo nos ossos e sopro no coração ainda criança, encontrou no jiu-jitsu um meio de superar suas limitações físicas.

Ganhou o apelido que faria história por ter vindo da periferia e encarar lutadores mais fortes em torneios amadores. Logo mostrou seu talento no jiu-jitsu, sendo campeão paulista, brasileiro, panamericano e mundial, até conquistar a faixa preta da arte marcial em 2010.

Hoje, possui um recorde de 33 vitórias, sendo 11 seguidas, e é o maior finalizador da história do UFC, com 16 no total, além de ser o lutador com o maior número de vitórias por vias rápidas (nocaute e finalização), totalizando 19. Em 2021 tornou-se embaixador do seu clube do coração, o Corinthians.

Onde assistir à luta

O canal Combate transmite o evento ao vivo e na íntegra com exclusividade, no sábado dia 22 de outubro a partir de 10h30 no horário de Brasília.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade