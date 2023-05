Nuggets x Lakers: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo dos playoffs da NBA

Denver Nuggets e Los Angeles Lakers se enfrentam nesta quinta-feira, 18, às 21h30. O jogo é o segundo da série da final dos playoffs da NBA.

Após vitória no primeiro confronto na terça-feira, os Nuggets esperam repetir a dose diante da equipe de Los Angeles. Com placar de 132 a 126, a equipe espera uma nova atuação de gala de Nikola Jokic, cestinha do jogo com 34 pontos.

Do outro lado, os Lakers esperam empatar a série da final, após domínio da equipe de Denver no primeiro jogo. A esperança está nas mãos do craque Lebron James, que teve atuação regular com 25 pontos no jogo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

O jogo desta quinta-feira às 21h30 entre Denver Nuggets x Los Angeles Lakers terá transmissão ao vivo no ESPN Star+ e no NBA League.

Como assistir ao jogo Denver Nuggets x Los Angeles Lakers online?

A partida será transmitida na Star+ e no NBA League.

