Nordeste terá recorde de clubes participantes no Brasileirão de 2025

O futebol do Nordeste terá recorde de representantes da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro de 2025. A confirmação veio após o Vitória derrotar o Fortaleza em casa, neste último domingo, 1º. Com a manutenção do rubro-negro baiano e de Fortaleza e Bahia, e os acessos de Ceará e Sport, o estado passa a ter cinco clubes na edição do próximo ano.

"A geopolítica esportiva do futebol do Brasil está mudando. Ter 25% de clubes da elite do futebol da região Nordeste é algo a ser exaltado. Estamos falando de uma região extremamente populosa, com atrações que vão além do esporte, como o turismo. E de torcidas de massa, que lotam seus estádios e respiram futebol 24 horas por dia. Acredito que é um momento inédito a ser celebrado, mas que também deve ser de reflexão para o futuro", afirma o presidente Yuri Romão, do Sport, que explica.

"É preciso que tanto os clubes como as federações, falo de cearense, pernambucana e baiana, estejam preparadas para esse momento. Não adianta só os clubes se profissionalizarem. E pensando a curto e médio prazo, vejo com muita clareza que nenhum clube do Nordeste conseguirá sobreviver dentro desse novo ambiente do futebol brasileiro sem ter um parceiro financeiro do lado, por meio de um instrumento jurídico que é a SAF. Essa é minha convicção", complementa.

Desde 2003, quando a competição passou a ser disputada por pontos corridos, que a região Nordeste possui ao menos um representante. O recorde até então havia sido com quatro equipes, nos anos de 2018 (Ceará, Bahia, Sport e Vitória), 2019 (Bahia, Ceará, CSA e Fortaleza), 2020 (Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport), e 2021 (Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport).

“É um momento histórico para o futebol nordestino, que mostra força ao ter 25% dos clubes na Série A pela primeira vez. Isso causa um maior equilíbrio na competição em termos de logística, porque os times do Sul e Sudeste terão que viajar um pouco mais, igualando ao que nós do Nordeste já fazemos. Na atual Série A temos três nordestinos entre os dez, isso também é muito impactante. É uma região que ama futebol, tem grandes públicos, bons equipamentos e que sempre revelou jogadores, e agora também por meio de suas gestões está conseguindo colocar os clubes do Nordeste em maior quantidade no mais alto nível do futebol brasileiro”, avalia Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza.

Dentre os clubes nordestinos que estarão na Série A em 2025, o Fortaleza é o único garantido na Copa Libertadores do próximo ano. O Bahia tem grandes chances de ficar no G8 e lutar por uma das vagas à Pré-Libertadores, enquanto o Vitória tem remotas chances, mas deve se garantir na Copa Sul-Americana.

O Nordeste vai ser a segunda região com mais clubes na elite nacional, atrás apenas do Sudeste, com 9 clubes.

"A potência do Nordeste em termos geográficos, de tamanho de torcida e das médias de público alcançadas nos últimos anos por esses clubes, atrelado às boas gestões, com introdução ao modelo SAF e reformas administrativas e estruturais, fazem com que o crescimento com negócios, novas receitas e patrocinadores aconteça de forma natural. É muito bom ver a região novamente representada por tantas agremiações", pontua Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Na prática, alguns desses clubes também serão beneficiados com novas receitas, em especial Sport e Ceará. Subir de divisão, por exemplo, já representa um acréscimo de aproximadamente R$ 120 milhões para a próxima temporada. Além disso, alguns contratos de patrocínio devem ser reajustados, como é o caso de Esportes da Sorte, patrocinador máster do Ceará, que vai ampliar em até 30% os investimentos ao time com o retorno à elite.

"O Nordeste transpira futebol, e não apenas pela fidelidade de seus torcedores, ou pela tradição de seus clubes, mas por tudo de bom que a região representa, especialmente no turismo. Ver cinco clubes da Série A na elite nacional em 2025 é um prêmio pelo esforço, especialmente de dois patrocinados nossos, o Ceará e o Bahia, que possuem um trabalho de gestão fantástico, nos permitindo realizar ações constantes entre as torcidas e levando multidões aos estádios. Para quem investe como nós no futebol brasileiro e, sobretudo no nordestino, que é nossa casa, é sempre um orgulho ver esse crescimento", afirma Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte, que além do Ceará, também patrocina o Bahia.

No Vitória, os investimentos com o site de anúncios para acompanhantes Fatal Model, uma das principais parceiras do clube, acontecem desde o começo de 2023, quando o time saiu da Série C para a Série B. Em uma entrevista concedida à CNN, em janeiro deste ano, o presidente Fabio Mota, do Vitória, “abriu portas” da Fatal Model para outros clubes.

"Tem sido gratificante fazer parte da trajetória do Vitória e ajudar de alguma forma na permanência do clube na elite do futebol brasileiro. Mais que um simples patrocinador, somos aliados na busca por objetivos. Desde o início, o clube entendeu e abraçou nossa causa, e tem nos ajudado na luta por romper os preconceitos que cercam a profissão. Essa parceria abriu outras portas no futebol brasileiro, para que possamos disseminar cada vez mais nossos ideais de respeito, igualdade e dignidade”, afirma Nina Sag, porta-voz da Fatal Model.

Além disso, fora dos gramados, o Vitória firmou uma parceria com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente, para lançar uma ferramenta de atendimento aos seus sócios-torcedores. O recurso, que funcionará por meio de uma inteligência artificial, ficará disponível para resolver demandas dos rubro-negros 24 horas por dia, em todos os dias da semana.

Através de um canal no WhatsApp, a IA generativa, que se adapta conforme recebe mais dados, emulará o comportamento humano para realizar o atendimento inicial aos torcedores que buscam informações sobre o programa de sócios e outros temas relacionados ao clube.

"O Vitória conta com uma torcida apaixonada e o clube sabe da importância de ter um atendimento de qualidade para manter um bom relacionamento junto aos sócios-torcedores. Por meio da nossa tecnologia, os rubro-negros terão um canal full time e ágil para solucionar suas demandas, que tem crescido a cada semana", comenta Jorge Duarte, gerente de marketing e esportes da Somos Young.o

Já a Agência de marketing esportivo End to End, que faz a gestão do programa de sócio-torcedor do Bahia, e atuou na estruturação do Sócio Vozão, do Ceará, entende que o futebol sofreu transformações ao longo dos anos, dentro e fora de campo, e agora muda de eixo. "A participação de mais times do Nordeste na edição de 2025 do Campeonato Brasileiro é o reflexo de um movimento focado em planejamento, profissionalismo e expansão do engajamento do fã, com mais tecnologia e programas de relacionamento modernos e democráticos. As torcidas do Nordeste, gigantes, apaixonadas e criativas são um show à parte e tem muito a ensinar. A prova disso está aí com recorde de times na série A. Foram eles os grandes responsáveis por esse momento", acrescente Reginaldo Diniz, CEO da empresa.